Con brazalete de Inpec y 16 anotaciones, hombre seguía delinquiendo: lo capturaron por hurto a taxista

Fue capturado en Bucaramanga un hombre, quien a pesar de tener un brazalete del Inpec y 16 anotaciones judiciales, seguía delinquiendo como si nada. Se logró la detención del sujeto luego de que agrediera y hurtara a un conductor de taxi.

Los hechos se registraron el pasado 18 de marzo en el barrio Café Madrid, de la capital de Santander. Dos sujetos solicitaron un taxi haciéndose pasar por pasajeros y pocos minutos después amenazaron al conductor con un arma blanca para hurtarle sus pertenencias.

“Dos muchachos me pararon y me quitaron mis pertenencias. Uno de ellos, con un cuchillo, me pegó un putazo en el brazo”, dijo la víctima del atraco al medio Vanguardia.

Algunas personas se percataron del robo y llamaron a la Policía. Los uniformados llegaron pronto y lograron capturar a uno de los dos sujetos.

Tras esposarlo por el delito de hurto, se dieron cuenta que portaba un brazalete del Inpec, que son puestos en el tobillo de personas condenadas por la comisión de un delito. Además, se percataron que ya contaba con 16 anotaciones judiciales por diferentes hechos ilícitos.

El señalado, de 28 años, intentó escapar en una motocicleta que había sido reportada como hurtada.

'El sistema judicial y penitenciario necesitan una reestructuración urgente'

Es desgastante para nuestra policía trabajar tanto en capturas, cuando estos delincuentes a las horas están libres

Al respecto, el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, señaló que "el sistema judicial y penitenciario necesitan una reestructuración urgente", pues es desgastante para la Policía trabajan tanto en capturas, "cuando estos delincuentes a las horas están libres haciéndole daño de nuevo a la gente honesta".

El mandatario mencionó que se debe hacer un cambio en el país para evitar que este tipo de situaciones se repitan.

