Con acción popular piden que tiempo entre dosis de Pfizer sea menor

Steve Villabona es un estudiante de derecho de Uniciencia en Bucaramanga, quien interpuso una acción popular para que el tiempo entre dosis de la vacuna contra covid-19 de la farmacéutica Pfizer sea de 21 días como se ha venido aplicando y no de tres meses como lo anunció el Gobierno Nacional.



(En contexto: ¿Por qué segunda dosis de Pfizer en Colombia ahora es a los 3 meses?)

"Lo que le pedimos al Ministro de Salud es que aplique la segunda dosis en los tiempos en los que estableció la farmacéutica Pfizer que es de 21 a máximo 28 días y no de 90 días como él pretende hacerlo, simplemente porque lo leyó o le comentaron, no hay ningún tipo de estudios que pruebe eso acá en Colombia", indicó Villabona.



Cuando el Ministro anunció la apertura de la etapa 4 del Plan Nacional de Vacunación, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, informó un cambio en el intervalo de aplicación de dosis para la vacuna de Pfizer/BioNTech que reciban las personas priorizadas en este grupo.



(Además: Minsalud ratifica que segunda dosis de Pfizer a las 12 semanas protege)

​

El intervalo entre dosis ahora será de 12 semanas y no de tres. Esta decisión se dio luego de recibir un concepto de la Asociación Colombiana de Infectología (ACIN).



“Esto permitirá ampliar de manera extensa la capacidad de vacunación en la población más joven dado lo que ha mostrado la evidencia científica en términos de protección que ha mostrado este biológico”, indicó el Ministro al anunciar este nuevo lapso entre dosis.



La acción popular fue radicada y enviada a reparto el pasado 25 de junio.



"Hoy ( lunes 28 de junio) deberán anunciar a qué tribunal fue asignada y en máximo 10 días hábiles deben darnos respuesta", indicó el estudiante de derecho quien está a la espera de su grado de pregrado y de especialización en Derecho Constitucional de la misma universidad.



(Puede seguir leyendo: Tres muertos y un herido deja accidente de tránsito en La Guajira)



BUCARAMANGA