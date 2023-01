La comuna 14 de Bucaramanga, compuesta por 13 barrios, ubicada por Morrorico hacía la vía Cúcuta tenía una leyenda de miedo y zozobra, de muerte y atracos, de inseguridad y envidia.



Por 25 años existieron las mal llamadas barreras invisibles, en el que si usted pasaba por un barrio por el que no vivía podría correr peligro su vida.



El microtráfico, la intolerancia y riñas de bandas se apropiaron por 25 años de este lugar.

Miembros de Explora que quiere incentivar el turismo comunitario. Foto: Melissa Múnera

Escaleras de colores en Bucaramanga. Foto: Melissa Múnera

"Hay muestra de cumbia en vivo con artistas que son de la barra del Atlético Bucaramanga. Son músicas de las problemáticas o vivencias de la comuna 14 o en barrios populares". FACEBOOK

Un grupo de jóvenes que pasó por el vicio y por ambientes pesados un día disfrutaba de la naturaleza de los Cerros Orientales, una vegetación que pasa de la zona norte de Bucaramanga hasta el cañón del Chicamocha con una gran área de flora y fauna, se le ocurrió cambiar la mala imagen que llevaba la Comuna 14.



La idea nació del 'parche' de Albania en el 2016 en el que crearon "Explora Bga, Guardianes del Bosque del Agua", pero, en ese momento la idea no surtió tanto efecto, sin embargo, en el 2020 en medio

de la pandemia limpiaron la cañada Las Agüitas.



Esa limpieza se hizo viral a través de un video. Tanto fue el éxito de la pieza audiovisual que biólogos, ambientalistas y diferentes entidades captaron la atención de estos jóvenes. Desde ahí se conformó oficialmente Explora Bga.



A este grupo se le ocurrió que el barrio Albania debía tener más color luego de tanta oscuridad. Artistas de esa zona comenzaron a pintar las paredes, a realizar arte y a plasmar sus realidades en dibujos.



En dos años hicieron 30 murales, ha sido una convocatoria cultural en el barrio en donde los dibujos son hechos por artistas, pero articulado con niños y jóvenes de Albania.



Al ver la diversidad de ideas y entender que ese lugar podría ser insignia de turismo comunitario, Explora Bga inició las caminatas urbanas y ecológicas con reconocimiento de flora, fauna, arte, muralismo, danza y la cumbia que los caracterizaba en sus fiestas.



Actualmente este grupo de muchachos, que, en su mayoría, le costó salir del mundo de las drogas, pero que ya es una prueba superada, hace recorridos con turistas.



Consta de dos horas en el que se exhiben los 30 murales, varios miradores majestuosos en donde se observa la comuna, los cerros orientales y parte de Bucaramanga. También, hay clases de danza plasmando la cumbia, música insignia de la comuna 14.



Además, hay orquesta en vivo que toca la cumbia para que los invitados disfruten de un momento agradable y alegre de lo que realmente es el barrio Albania.



"Hay muestra de cumbia en vivo con artistas que son de la barra del Atlético Bucaramanga. Son músicas de las problemáticas o vivencias de la comuna 14 o en barrios populares", dijo Omar Bermúdez, vicepresidente de Explora Bga.

Uno de los miradores que hay en el recorrido en la comuna 14 Foto: Melissa Múnera

Quieren ser mejor que la comuna 13 de Medellín

Bermúdez dijo que lo que sucede en la comuna de la capital de Antioquia es un ejemplo para rescatar a los jóvenes de esas células que hacen daño, pero, que con el tiempo esperan superar ese turismo comunitario.



Se refirió a que Bucaramanga no tiene un teleférico, pero sí los Cerros Orientales que puede generar más diversidad de visitas.



"No somos competencia de nadie, ellos son gran ejemplo para nosotros, nacieron primero, no tratamos de ser iguales, queremos ser mejores que ellos, más adelante, trabajando en ello, no tenemos un teleférico, pero tenemos lo cerros orientales que son importantes"

La historia de los murales

El recorrido inicia con un primer mural que tiene el gran significado de los ancestros. Es una adulta mayor y su cara está dividida en dos colores el blanco y negro y su piel natural.



Omar contó que esa pintura es un homenaje a los "nonos" (así se les dice a los abuelos en Santander) por ser tan alcahuetas, y por ayudar a ser mejor.



La abuela se rodea de flores azules, un yoyo, una canica y signos musicales. "La nona son dos facetas, en vida y muerte. Las notas musicales son alusivas a la cumbia. El yoyo y la canica, tradicionales juegos de barrio. Nuestras orquídeas, es la flora de los Cerros Orientales. El mural se hizo gracias al Instituto de cultura, Color Urbano, articulado con la comunidad".

Cada mural tiene un significado. Foto: Melissa Múnera

Caminando se encuentra un mural en donde se plasma la palabra Cumbias, lugar en el que hacían shows musicales, pero el espacio quedó pequeño y tuvieron que crear otro escenario.

En este espacio solían hacer show de cumbias Foto: Melissa Múnera

La caminata sigue a la 'Cuadra la 28' en donde hay un mural grande que plasma los colores del páramo de Santurbán, el agua, los frailejones, el oso anteojos, elementos insignias del majestuoso complejo natural de los santanderes.



"Un artista venía y pintaba y le recolectábamos plata. El oso anteojos y la laguna del páramo, ven al animal molesto por todo lo que sucede con la minería, el cóndor andino y el niño bailando trompo. El ojo tiene los ojos cerrados porque cayó en el conflicto y no está en esta cuadra", dijo Bermúdez.

Aquí se refleja todo lo que ha sufrido el páramo con peleas pol´íticas y ambientales. Foto: Melissa Múnera

"Seremos flores siempre vivas", es un mural en homenaje a las mujeres violentadas, surgió del vil asesinato de Nickol Valentina, una niña de 15 años que mataron en Bucaramanga por robarle un celular.

A todo el género femenino con un llamado a amarse y respetarse. Foto: Melissa Múnera

´Créase la película' Foto: Melissa Múnera

30 murales distribuidos en la comuna 14. Foto: Melissa Múnera

En Albania se hace senderismo, muralismo y recorridos. Foto: Melissa Múnera

Espacio para bailar y escuchar cumbia



Miembros de Explora Bga y que hacen parte de la barra del Atlético Bucaramanga entregan un momento de esparcimiento a los turistas en el que dos profesores de danza y música les enseñan a los invitados el paso principal de la cumbia.



La gente canta, baila, aplaude y vive la alegría de lo que el barrio Albania quiere plasmar a nivel nacional e internacional.



"En Bucaramanga se fortaleció la tecno cumbia, el hombre es dominante y se luce, muestra el poderío santandereano", dice una de las profesoras del barrio.

Aquí hay puro flow bumangues...Mera cumbia típica de #Bucaramanga esto es en la comuna 14, en Albania. @ExploraBga un grupo de jóvenes quiere volver este lugar de turismo comunitario. Es genial ✌️péguese la visita y la bailadita. pic.twitter.com/ir2UBdqW53 — Mely Múnera (@MelyMunera) January 24, 2023

Mensajes de optimismo imprimen en la comuna 14 Foto: Melissa Múnera

Olger Sarmiento, docente del área de danzas de la cultura popular, indicó que hay 3 mil alumnos entre niños y jóvenes en esta comuna 14.



"Es una muestra de cumbias urbanas, las de Bucaramanga y otras. La idea es incentivar a los chicos a que hagan parte de la propia cultura de ellos, lo urbano y latino y el estilo propio de Bucaramanga", resaltó el profesor.



Joaquín Forcada, profesor de la Universidad de Barcelona, y quien visitó la comuna 14 e hizo el recorrido, indicó que es muy bueno este cambio en donde se creen servicios con mejorar la calidad de vida.



"Estos jóvenes están haciendo un esfuerzo para unir a grupos a conocer lo que es una comuna. Esto es auténtico, la gente de las casas se une con turistas, y que yo no perdería a esta autenticidad".



Astrid Ardila, quien hace parte de Explora Bga, indicó que fue la mejor decisión que tomó en su vida de seguir esta iniciativa. Relató que ella vive en otro barrio y antes temía cruzar o atravesar la zona porque podía ser atracada o atacada por las células que no lo permitían.



"Me decían, tu vienes de otro barrio y puedes traer y llevar información, esas barreras no existen ya, las eliminamos, yo vengo normal, caminando, antes no era capaz, antes no podía".



Ramiro Riaño, del turismo comunitario de Argentina, indicó que el recorrido es un gran proyecto social de inclusión que genera empleo y economía.



"El grupo tiene un vínculo con el barrio, el arte, se habla de salir del consumo, hay muchos jóvenes, eso es bueno".

'Hágalo real' Foto: Melissa Múnera