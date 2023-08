En la primera presentación que se realiza de Santander cómo vamos, evaluando la calidad de vida se evidenció que, aunque se ha mejorado la riqueza en la región existe una desigualdad de la misma, es decir, que los ricos se hacen más ricos y los de escasos recursos no han mejorado sus finanzas.



Lo preocupante es que desde hace 10 años no ha habido ningún cambio. Según el porcentaje se está en un 0,52, es decir, hay un territorio muy desigual.



"El departamento creció en su Producto Interno Bruto, PIB, creció en un 5.7% en el 2022, sin embargo, la riqueza que se genera el departamento no se distribuye de la mejor forma, porque hay un indicador que ha empeorado, es decir, la desigualdad en distribución ingreso", muestra el informe.

Se destaca la ciudad entre las mejores del país en tasa de ocupación. Foto: Imebú

Johana Cárdenas Acevedo, directora ejecutiva de Bucaramanga Cómo vamos, contó que, en el 2016 estaba en 0, 45 y ahora en el 2021, está en 0, 52.



"Nos estamos acercando al uno, es decir, hay una necesidad de reducir la desigualdad en la distribución del ingreso, ese 0, 52 no se veía hace 10 años en Santander, ósea que hemos retrocedido 10 años en materia de desigualdad".



Santander se comparó con otras regiones y la sorpresa es que este departamento se convierte en el segundo territorio más desigual, seguido de Bogotá.



En el sector económico hubo un avance, se reportó que en el 2022 hay más personas ocupadas en Santander, siendo así, mejoró la tasa de ocupación.



Según las cifras reveladas, en el 2021 la tasa fue del 50% y en el 2022 fue el 54,9% que esto equivale a 92 mil personas más ocupadas y esto también se debe al crecimiento del PIB mencionado anteriormente.



El sector económico que más aumentó según Cárdenas fue la industria manufacturera. "Pasó de 82 mil personas ocupadas a 102 mil en el 2022, es algo positivo y en materia de género se disminuyó la brecha de la tasa de desempleo entre mujeres y hombres, Hubo una reducción en el 2022 de 4 puntos".



Algo también a mejorar es que en Santander el 95% son microempresas, y esto es un llamado a que se fortalezca el tejido empresarial y mejore la tasa de informalidad, ya que el 56,1% están en ese rango en el 2022.



"Los empleos que se están generando en Santander, la mitad, son informales, así que el 56% es la tasa, no ha salido que no tiene nadie, el Dane no lo calcula. Esto hace que las personas tengan menos garantías laborales, estabilidad, proyectos a futuro, que seamos menos competitivos como región", explicó Johana.

Santander se rajó en desigualdad Foto: Cómo vamos Bucaramanga

Algo que preocupa y se convertiría en un reto para el próximo gobernador de Santander es que en infraestructura el 99% de la red vial terciaria se encuentra en tierra, es decir, despavimentada y esto afecta la movilidad y conectividad con el país.



"La responsabilidad de estas carreteras no son de los departamentos, sino de los municipios. Hay un llamado importante, es una prioridad, necesitamos soluciones", dijo la funcionaria.



MELISSA MÚNERA ZAMBRANO

Corresponsal de EL TIEMPO - Bucaramanga.