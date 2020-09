Viajaron por un matrimonio y terminaron atrapados en Estados Unidos

José Fernando Villamizar y Carolina Rueda* viajaron el pasado 10 de marzo desde Bucaramanga hacia Myrtle Beach en Carolina del Sur en Estados Unidos.



Su plan inicial era asistir al matrimonio de uno de los mejores amigos de José y quedarse un par de semanas más de vacaciones, pero quedaron atrapados por la pandemia.



La llegada y salida de vuelos internacionales están restringidas en Colombia desde el pasado 23 de marzo como parte de la mitigación del contagio del covid-19 que ya deja 22.924 muertes en el país.



Carolina y José entraron a Estados Unidos con una visa B1/B2 en calidad de turistas, que permite que el viajero se quede seis meses de forma legal. Estos seis meses se vencieron el pasado 10 de septiembre y ahora están de ilegales.



"Tenemos miedo de salir del apartamento porque ahora estamos de ilegales. No queremos dañar el historial de la visa que hemos utilizado siempre de la mejor manera. No nos dan razón de nada y solo estamos esperando", indicó José.



Les han cancelado dos vuelos que habían programado para las primeras semanas de septiembre, "hay mucha incertidumbre, así estamos todos los colombianos que nos quedamos atrapados por la pandemia, no hay fechas oficiales de apertura de aeropuerto", dice Carolina.

Están viviendo en un apartamento con sus amigos recién casados, pero el dinero escaseó hace meses y han tenido que recurrir a ayudas en Colombia para poder hacer mercado.



"No ha sido nada fácil. Nos hacen mercado por Internet desde Colombia, pero nuestros padres no son adinerados y comprar en dólares es costoso, nos toca ahorrar lo más que podamos la comida", dice José.



Carolina perdió su trabajo en Colombia, mientras que José trabaja con programas agrícolas sociales y ha sido muy difícil poder comunicarse con los cultivadores.



En vista de que el Gobierno Nacional no daba una fecha concreta para la reanudación de los vuelos internacionales, en el mes de agosto solicitaron la extensión de visa.



"Pagamos 900 dólares, llenamos unos formularios y fuimos a poner las huellas a una ciudad vecina, pero a la fecha no nos han dado razón. No sabemos si nos puedan deportar cuando nos pidan el pasaporte y vean que se nos venció la estadía en Estados Unidos", indica Carolina.

José indica que: "nos sentimos solos por parte del Gobierno Colombiano. Nos inscribimos en un programa que tienen en la página de la Cancillería pero no nos han llamado. El único llamado fue para ofrecernos un vuelo humanitario cuatro días antes de que saliera y nos costaba 700 dólares a cada uno. No pudimos conseguirnos esa plata en cuatro días", dijo.

Su vuelo fue aplazado para octubre y debieron cancelar 200 dólares cada uno porque ya era la tercera vez que se hacían un cambio de itinerario. "Hay una desinformación terrible, las aerolíneas no saben nada y el Gobierno no anuncia nada oficial", agrega José.

En este momento esperan que puedan volver el próximo mes de octubre y que cuando quieran regresar a Estados Unidos no haya problema para el ingreso por esta estadía ilegal en la que se encuentran tras haberse vencido el pasado 10 de septiembre.

BUCARAMANGA



*Nombre cambiado a petición de la fuente.