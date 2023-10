Colombianos en Israel relatan las horas de terror que vivieron tras bombardeos de Hamás

Una familia oriunda de Barrancabermeja, Santander, estaba de vacaciones en Israel cuando quedaron en medio de los bombardeos con misiles.



Uno de ellos alcanzó a grabar los momentos de pánico que vivió la gente cuando se dio el ataque en Jerusalén.



"Hamas mandó muchos misiles y un grupo de misiles los mandó a Jerusalén, yo grabé desde el hotel todo lo que estaba sucediendo", dijo Jorge Mario Hernández, una de las víctimas en medio de la guerra en Israel. ​

Colombianos quedaron atrapados en medio de los ataques. Foto: Suministrada a EL TIEMPO

Cadáver de un militante de Hamás en Be'eri, Israel. Foto: EFE

Relató que afortunadamente ya había comprado tiquetes de regreso a Colombia, con parada en España. Pero lo peor y más impactante sucedió cuando estaba en el aeropuerto de Tel Aviv.



Había mucha gente moviéndose por el aeropuerto y se activaron las alarmas tras ataques al lugar.



El pánico comenzó a incrementarse porque la gente escuchaba los bombardeos que se daban con misiles.



"Hamas mandó un grupo de misiles al aeropuerto de Tel Aviv, entonces Israel activó el sistema de alarmas, la gente comenzó a correr, uy el aeropuerto estaba llenísimo, nos asustó más que Jerusalén, todo el mundo corriendo, gritando. Mi papá me dijo, calmémonos", dijo el turista.



Finalmente, en medio de los ataques, los colombianos lograron ser ingresados a un bunker en donde permanecieron por más de 30 minutos.



Aunque los santandereanos lograron salir de Tel Aviv y llegar a Colombia, ese día el 70 % de los 100 vuelos fueron cancelados y muchos de los turistas quedaron atrapados.

Colombianos estuvieron en medio de los ataques que se originaron en #Israel, grabaron algunos momentos cuando los #misiles eran detonados en el aire y cuando el aeropuerto de #TelAviv fue bombardeado. Aquí algunos de los relatos 👇 pic.twitter.com/EFpt7mTj8o — Mely Múnera (@MelyMunera) October 12, 2023

Se salvaron de los bombardeos Foto: ARCHIVO PARTICULAR

¿Cómo comenzó todo?

Los santandereanos relataron que en el día de descanso de Israel comenzó el ataque. Las alarmas comenzaron a sonar sobre las siete de la mañana y un compañero de hotel le dijo: atacaron a Israel, Israel está bajo ataque, comenzó la guerra.



Hernández le dijo: No me asuste, no creo. En seguida la gente comenzó a evacuar y a grabar afuera del hotel cómo pasaban los misiles y los detonaban en el aire.



"El sistema aéreo de defensa de Israel detona los misiles en el aire, yo estaba en Jerusalén, yo veía cómo los explotaban, cada cinco cuadras hay bunker, nos dijeron que fuéramos, pero decidimos quedarnos en el hotel con mi papá, la alarma sonó hasta las 11:00 a.m. Luego pasó la policía a decir que no salieran de las casas porque Israel está bajo ataque, todos estábamos guardados, escondidos".

Lograron viajar a Colombia Foto: Suministrada a EL TIEMPO

Melissa Múnera Zambrano

Corresponsal de EL TIEMPO - Bucaramanga.