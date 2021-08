Colombiano de 27 años murió en accidente de tránsito en Brasil

Aldair Gutierrez llegó hace dos años a Brasil buscando un mejor futuro para posteriormente llevarse a su pareja y a su hija de 7 años al vecino país.



Pero el pasado domingo 8 de agosto a las 8 de la noche perdió la vida al chocar su motocicleta con un automóvil en la ciudad de Palmas.



"Él iba en su motocicleta por la autopista y se encontró con un carro que estaba estacionado y sin luces. No sabemos mucha información del accidente, nos dicen que murió en el momento del choque pero no tenemos detalles", indicó Gerson Gutierrez, hermano de Aldair.



​La familia Gutierrez no tiene recursos para viajar a Brasil ni para repatriar el cuerpo.



"La novia de él nos llamó a decirnos que había muerto pero no llegaron ni noticieros ni nadie. No tenemos recursos para ir ni para repatriar el cuerpo, nos hemos comunicado con el consulado pero nadie ha hecho nada", agrega Gerson.



Los deseos de los padres de Aldair es poder traerlo a Colombia y darle el último adiós a este santandereano que se crió en el barrio Zapamanga 4 en Floridablanca.



"El cuerpo está viajando por tierra en este momento hasta Sao Pablo que es desde donde lo podríamos traer pero nos dicen que traerlo a Bogotá nos cuesta 150.000 pesos por hora y no tenemos ese dinero", indicó el hermano.



La familia hace un llamado a la Cancillería para que les ayuden a traer el cuerpo y habilitaron una número de Nequi para recibir donaciones al 3177819251.





BUCARAMANGA