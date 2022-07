Sandra Milena Parra, de 31 años, fue asesinada en su vivienda en Lima, Perú, en la noche del pasado viernes 24 de junio. Sandra nació en Bucaramanga y hace cuatro años se radicó en Perú con su pareja sentimental buscando mejorar su calidad de vida.



(En contexto: A colombiana en Perú la habría asesinado hombre que la acosó durante 3 años)

Su mamá, Sara Parra, recibió una llamada el lunes 27 de junio en la noche donde una fiscal de Perú le contaba la trágica noticia.



Un hombre de 57 años que Sandra conocía hace tres años la habría asfixiado. El hombre fue capturado y judicializado en Perú.



Sara quiere repatriar el cuerpo de su única hija, sin embargo, no tenía el dinero para hacerlo por lo que emprendió una campaña para recolectar dinero y le emisora Tropicana de Bucaramanga logró recolectarle en una semana los 13 millones que requería para traer el cuerpo de Sandra.





Pero ahora el problema no es el dinero; Sara relata que aunque ha intentado que la Cancillería y el Consulado de Colombia en Perú le ayuden con los trámites todo ha sido "demorado".



"Dijeron que iban a mandar un permiso pero eso está demorado porque no me solucionaban nada y ahora estamos esperando porque me pidieron unos papeles hasta del juzgado y me toca sacarlos y mirar a ver porque me toca es sacar una cita para ver si me la traen", relató Sara.



La mamá de Sandra espera traer a su hija lo más pronto posible dado que en un mes podría ser declarada como N.N y perdería la oportunidad de darle el último adiós a Sandra.





Desde la Cancillería indicaron que el trámite se inicia una vez se reciban los documentos.



