Alerta amarilla por intoxicación masiva en Santander, asciende a mil personas afectadas

Dolor de cabeza, de huesos, vómito, diarrea, dolor abdominal son los síntomas de intoxicación que han presentado cerca de 1.000 personas en San Gil en los últimos tres días, pero esto no solo se ha presentado allí, también se reporta gente enferma en Barichara, Mogotes, Villanueva y Bucaramanga.



La sintomatología está durando cerca de dos días y algunas han tenido que estar

hospitalizadas por deshidratación, pero están fuera de peligro.

"Es difícil determinar, puede haber muchas causas como el consumo de alimentos fuera de casa, puede que hayan estado en reunión común e ingerir el alimentos, el agua, las manos sucias, no se sabe. Son múltiples y no sabemos, pero llama la atención que sea en varios municipios", relató Margarita Lucia Vega, subsecretaria de Salud de San Gil.



Por su parte, el secretario de Salud de Santander, Javier Villamizar Suárez, agregó que los casos de intoxicación se han registrado desde el domingo 10 de diciembre.



Villamizar indicó que la razón detrás de las intoxicaciones serían niveles altos de cloro en el agua que se provee en el municipio.



"Según las pruebas que se han hecho al agua, el brote se pudo haber generado porque los niveles de cloro no son los adecuados para el consumo", añadió el funcionario.

#Atentos | Trasladarán 7 carrotanques de @OGRDSantander para abastecer con 100 mil litros de agua al municipio de San Gil en donde van 1.200 personas afectadas con gastroenteritis por contaminación del agua. pic.twitter.com/0UGAIK7ceI — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) December 15, 2023

Debido a esta problemática que impide que los más de 45.000 habitantes puedan consumir agua directamente de los servicios de acueducto, las autoridades proveerán carrotanques a partir de este 16 de diciembre, los cuales abastecerán de agua al municipio.



"Desde el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo coordinamos para el día de mañana, ante la situación que vive el municipio de San Gil, hará presencia el Sistema Departamental, Defensa Civil, el Ejército de Colombia y más de siete carrotanques haciendo entrega de mas de 100.000 litros de agua que serán abastecidos desde la ciudad de Bucaramanga y El Socorro, en los puntos priorizados tanto en el sector urbano como en el rural", dijo en un comunicado la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres.



Ante la masiva intoxicación que se está presentando, en San Gil se decretó la alerta amarilla para poder tener una atención a los afectados, y se evalúa la posibilidad de pasar a alerta roja.

Melissa Múnera Zambrano

Corresponsal de EL TIEMPO- Bucaramanga.