Las luvias que no han cesado en el área metropolitana de Bucaramanga desde hace más de 48 horas ocasionaron el desplome del costado norte del coliseo Peralta de Bucaramanga, el teatro más antiguo de la ciudad y que es patrimonio histórico nacional.



Afortunadamente, no se registraron personas heridas, pero sí una gran pérdida de la fachada de la infraestructura. Son más de 130 años de este inmueble construido, pero lo preocupante es que hace 20 años no se le hacía una remodelación.

Jaime Alfonso Lizarazo Bautista, quien estaba a cargo de la programación del Coliseo, lamentó esta pérdida.



"Hace un año ya habíamos salido de este espacio, debido a la situación en la que estaba, temiendo lo que sucedió, fue doloroso de verlo caído, vamos a ver qué pasa. Es un golpe en la historia cultural de la ciudad, son 137 años de historia se vinieron al piso, no hay palabras para un corral de comedia española, para lo que estaba diseñado esto se fue al piso por la negligencia gubernamental, toda la sociedad bumanguesa, empezamos a ver cómo se caiga y nunca hicimos nada", explicó Lizarazo.



Juan Carlos Silva, director del Instituto de Cultura municipal, indicó que se adelanta con el Ministerio de Cultura los estudios y diseños para remodela este lugar emblemático.



Añadió que tras la falta de mantenimiento sumado a lluvias y los fuertes temblores esta estructura se fue al piso.

Fueron 137 años de ser construido y se fue al piso por abandono total. Foto: ARCHIVO PARTICULAR

MELISSA MÚNERA AMBRANO

Periodista de EL TIEMPO BUCARAMANGA Y NACIÓN.

Twitter: Melymunera