La muerte de Mariana Moncada, vendedora ambulante de 35 años ha sido un misterio, luego de conocerse que se operó los senos en una clínica estética, ubicada en Bucaramanga.



En el proceso de recuperación de la intervención aparentemente convulsionó, perdió el conocimiento y luego falleció en el proceso de ser trasladada a una entidad médica de alta complejidad.

Luís Felipe Tarazona, director de control de la Secretaría de salud de Santander, contó que la víctima se estaba realizando una segunda operación debido a una garantía, pues en la primera intervención de aumento de seno no quedó bien estéticamente.



Sumado a esta terrible situación, la entidad estética ubicada en Bucaramanga trabajaría de manera clandestina. La Secretaría de salud confirmó en septiembre del 2022 se había cerrado de manera definitiva porque los médicos que intervenían a sus pacientes no eran idóneos y no estaban especializados para ejecutar cirugías estéticas.



"Se pidió una autopsia para aclarar la causa de la muerte, lo que se sabe es que una profesional cita a un consultorio a la paciente para una corrección a un procedimiento que le había realizado previamente, la paciente presentó un síndrome convulsivo, la cita un horario casi nocturno porque ya tenía una medida sanitaria, tenía cierre temporal total. Se tenía habilitada un servicio y no tenía título profesional, estaban ofertando un servicio de medicina que no lo tenían y no tenían el profesional idóneo", explicó Tarazona.



Ocho instituciones han sido cerradas en Santander por aplicarle medida sanitaria. A la fecha se reportan dos personas muertes.