Lo que la comunidad y las autoridades de Santander más temían y presumían regresó al departamento. Se confirmó que grupos al margen de la ley sí están operando en la región y, ahora, quieren apoderarse de varias zonas intimidando a través de amenazas, extorsiones, torturas y homicidios.



La zona neurálgica es el Magdalena Medio, en donde los grupos subversivos -a través de bandas criminales- ordenan asesinatos y extorsiones. Barrancabermeja, Puerto Wilches, Cimitarra, Puerto Araujo, Puerto Parra, Landázuri, Carmen de Chucurí y San Vicente de Chucurí son los lugares en donde la presencia de estos grupos es mayor.

Se están posicionando fuerte las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), una expansión fuerte y un crecimiento exponencial desde el Sur de Bolívar, en Antioquia, y Santander

En el Sur de Bolívar, los grupos al margen de la ley como el 'clan del Golfo' y el Eln operan en Montecristo, Santa Rosa, Morales, San Pablo, Simití, Cantagallo y Arenales. Mientras que en el noreste Antioqueño su injerencia es en Remedios, Segovia, Yondó y Puerto Berrío.



Lamentablemente, su poder comenzó a regresar desde el 2021 con el fortalecimiento de las economías ilegales alrededor del microtráfico, los cultivos ilícitos y las extorsiones a empresas contratistas.



El 'clan del golfo' se ha venido fortaleciendo de manera económica, política y social mostrando un poder como estrategia para exigir algún reconocimiento en una posible mesa de negociación en el marco de la paz total.



Para Iván Maderos, defensor de los derechos humanos de la corporación Credhos, este fortalecimiento ha ocasionado una presión, lo que ha generado el incremento de los homicidios que, por lo menos en Barrancabermeja, este año ya superaron el 50 por ciento del 2022, que fueron 122 y hoy ya van 58 muertes violentas.



Líderes fueron amenazados Foto: Credhos

Explicó que en años anteriores prevalecían las amenazas, pero hoy en día los asesinatos se acentuaron como modalidad para delinquir.



"Se están posicionando fuerte las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), una expansión fuerte y un crecimiento exponencial desde el Sur de Bolívar, en Antioquia, y Santander".



Otro de los grupos al margen de la ley que tienen presencia en Barrancabermeja y otros cascos urbanos de la región del Magdalena Medio es el Eln.



Este grupo se está dedicando a la desaparición forzada, como lo sucedido con cinco pescadores que fueron retenidos el pasado 13 de mayo en la ciénaga del Opón, entre Yondó y Barrancabermeja.



El alcalde del puerto Petrolero, Alfonso Eljach, y la Policía del Magdalena Medio indicaron que este grupo subversivo lo tiene el Eln y han pedido un corredor humanitario para su liberación.

Se agudizan las amenazas en el Magdalena Medio Foto: Melissa Múnera

¿Porque los grupos criminales operan en el Magdalena Medio?

Quieren un reconocimiento especial para empezar a dialogar con el Gobierno nacional

Los grupos al margen de la ley quieren de alguna forma llamar la atención y mostrar que tienen poder en el territorio de esta región, en cuanto a lo político y económico, para que los reconozcan y tengan la posibilidad de sentarse en una mesa para el diálogo de paz.



"Quieren un reconocimiento especial para empezar a dialogar con el Gobierno nacional", explicó Iván Maderos.



La segunda arista es la explotación minera y de petróleo que, principalmente, se da en Landázuri, Cimitarra, Carmen del Chucurí, San Vicente de Chucurí.



"En Landázuri y Cimitarra se da la minería de carbón a cielo abierto, allá hay un interés. En Sur de Bolívar y Barrancabermeja hay un serio interés en la explotación de hidrocarburos", agregó el defensor de los derechos humanos de la corporación Credhos.



En Puerto Wilches el poder y la disputa se presenta cuando hay pronunciamientos sobre los pilotos de fracking, ya que siempre que se habla de esta exploración se presentan amenazas del Agc a líderes, por las protestas que realizan.



En el Sur de Bolívar el poder es con el control de los cultivos de coca, de hecho, hay un estancamiento de esta economía y los miembros de este grupo están buscando otras alternativas ilegales.



En cuanto al noreste antioqueño, los grupos operan alrededor de la minería ilegal a través de yacimientos de oro.

Hemos sido reiterativos con la seguridad del #MagdalenaMedio, recibimos denuncias de presuntas amenazas hacia los docentes y población civil del Corregimiento Puerto Olaya en #Cimitarra, en presencia de nuestros estudiantes. Por eso, he dado la instrucción de hacer un Consejo de… pic.twitter.com/X2zZQIb7xu — MAURICIO AGUILAR HURTADO (@MAguilarHurtado) May 7, 2023

¿Qué piden los defensores de derechos humanos?

La situación es crítica y se hace necesario construir todo un proceso de diálogo, así como se han hecho pruebas pilotos en Buenaventura, Cauca, Arauca, en Catatumbo, esa es la solicitud

TWITTER

Ante la situación tan crítica de orden público y de seguridad en tres departamentos de Colombia, quienes están al frente de los derechos humanos le piden al comisionado de paz que mire al Magdalena Medio.



Solicitan que desde esta zona se construya un proceso de diálogo de paz como han hecho con otros sectores del país.



"La situación es crítica y se hace necesario construir todo un proceso de diálogo, así como se han hecho pruebas pilotos en Buenaventura, Cauca, Arauca, en Catatumbo, esa es la solicitud y se lo hemos hecho saber a la comunidad internacional", explicó Maderos.



Otra de las peticiones que se hacen tanto a nivel internacional como nacional es que, en la mesa de diálogo que se hace con el Eln en Cuba, se cree un espacio para el Magdalena Medio.



"Es importante que el Eln genere un compromiso del cese al fuego y hostilidad en el Magdalena Medio".



La tercera solicitud es que el Estado medie con las Agc para que cesen los homicidios a los jóvenes en la región y, finalmente, para que haya presencia constante del sector internacional en la región.

El municipio está militarizado tras el hecho. Foto: Cortesía Ecolecua.

Alteraciones de orden público

Este grupo ha llegado a los salones a amenazar y torturar a los profesores

TWITTER

En las últimas semanas se conoció que el 'clan del Golfo' entró a un colegio de Cimitarra, Santander, y torturó a profesores para que dejaran de dictar clases a los niños, con el fin de que no tuvieran posibilidad de educación y así poder irse a las filas de la guerrilla.



"Este grupo ha llegado a los salones a amenazar y torturar a los profesores, para que no hagan clases, delante de los niños. Aprovechan el río Magdalena para retornar desde Antioquia y sur de Bolívar, están usando a los niños; los están instrumentalizando para que hagan parte de este grupo delincuencial", contó el gobernador , Mauricio Aguilar.



Por su parte, el alcalde de Cimitarra, Henry Riaño, indicó que el grupo criminal amenazó al rector y, tanto él como cinco profesores, tuvieron que salir de la zona.



"Esa banda criminal quiere tener control de la cooperativa del colegio, el rector no cedió a ese control, es un tema de control de microtráfico, se requiere un pie de fuerza", advirtió Riaño.



Las intimidaciones no sólo son a docentes, la situación se extendió a comerciantes y ganaderos que han tenido que salir por un tiempo de la zona para evitar ser asesinados.



Los lugares de más conflicto en Cimitarra son Puerto Olaya, Primavera, el 25, El 28 y San Juan de la Carrilera.



En Yondó, Antioquia, en límites de Barrancabermeja, fueron secuestrados cuatro pescadores. Las autoridades le atribuyen este plagio al Eln y han pedido un corredor humanitario para su liberación.

Mamás de los pescadores desaparecidos que estarían en manos del ELN claman su liberación. Se disculpan por los actos delicitivos que habrían cometido con la comunidad y piden que la justicia la hagan las autoridades. #Barrancabermeja #Yondó #MagdalenaMedio pic.twitter.com/HhbVdDaxRL — Mely Múnera (@MelyMunera) May 18, 2023

Solicitan presencia de la Armada

Necesitamos a la Infantería de marina para que haga presencia

TWITTER

La comunidad envió un SOS desde Santander para que se amplíe el pie de fuerza en el Magdalena Medio ante el aumento de la presencia de grupos al margen de la ley.



El gobernador, Mauricio Aguilar, indicó que no hay voluntad por parte de los grupos criminales para los diálogos de paz.



"Hacemos un llamado al Gobierno, necesitamos más de 500 policías para atender todo. Estamos operando con el 62 por ciento de capacidad del Ejército, necesitamos más de 1.200 soldados regulares".



Además, solicitó al comandante de la Armada para que haga presencia en donde están en riesgo las poblaciones ribereñas.



"Necesitamos a la Infantería de marina para que haga presencia porque es su deber y le corresponde brindar tranquilidad", dijo el gobernador.





