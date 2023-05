En el sector de Bavaria ll, en el norte de Bucaramanga, se está denunciando que circularon unos panfletos amenazantes en el que se anuncia una limpieza social. El grupo que supuestamente firma esta circular es el Clan del Golfo.



Habitantes de ese sector temen por sus vidas, ya que en días pasados personas desconocidas, vestidas de negro y aparentemente armadas circularon por el sector.

Amenazan a 20 jóvenes Foto: Suministrada a EL TIEMPO

En la pieza se mencionan un sin número de alias que los declaran objetivo militar.



Ante esta situación, el coronel Misael Quiroga, comandante de la Policía de Bucaramanga, explicó que le están haciendo inteligencia a estas amenazas y aunque no descartan la veracidad del panfleto, se aseguró desde la institución que el Clan del Golfo no opera en la capital de Santander.



"Se activó la burbuja investigativa para estudiar la veracidad de estos panfletos, trabajamos con todos los medios tecnológicos. Los invitamos a guardar la calma y no generar miedo", dijo Quiroga.