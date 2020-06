Ciudadano pinchó vehículo de tránsito porque le pusieron un cepo

Un vehículo adscrito a la Dirección de Tránsito de Bucaramanga sufrió daños luego de que un ciudadano, a quien le habían inmovilizado su vehículo con un cepo, pinchara una de las llantas de la camioneta oficial con una navaja.

El hecho se registró el pasado miércoles al oriente de la ciudad. La indignación del ciudadano, al parecer, se debió a que su carro estaba estacionado en una bahía junto a otros vehículos y no obstaculizaba el tráfico ni el paso peatonal.



Juan Pablo Ruiz, Director de Tránsito de Bucaramanga, confirmó lo sucedido y anunció acciones legales. "La persona pinchó una llanta de la UBI (Unidad de Bloqueo a Infractores) el miércoles en horas de la tarde y se procedió a realizar la denuncia en la Fiscalía por daño en bien público y agresión a servidor público" manifestó Ruiz.



Por este hecho de intolerancia, el abogado Luis Carlos Gómez Rojo aseguró que "el ciudadano implicado puede ser judicializado por concurso de delitos homogéneo, ya que uno resulta del otro, lo cual correspondería a una pena de 16 a 90 meses de prisión y una multa de hasta 37 salarios mínimos". Gómez Rojo aclaró que, si la persona solventa el daño causado en su totalidad y no presenta antecedentes penales, su detención sería domiciliaria y no tendría que pagar ninguna multa.

Este es el primer hecho de intolerancia registrado hacia funcionarios de esta institución en lo que va de 2020. La utilización de estos inmovilizadores ha causado varias polémicas en la capital santandereana, pues la normatividad de parqueo vigente no específica en qué bahías de la ciudad está permitido parquear, y en cuáles no.



