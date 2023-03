Lorena Montes, una mujer caleña de 40 años, que hoy es médica y cirujana, soñó desde niña operar a sus pacientes. Cuando era pequeña imaginaba que abría el cuerpo de un par de muñecos y los cosía, presumiendo que les estaba salvando las vidas.



Así fue que empezó su fascinación por la salud, Fue creciendo y finalmente se graduó de médica y cirujana en el 2007.

Solo 22 mujeres son médicas cirujanas cardiovasculaes. Foto: FCV

En ese momento, sentía que algo más le faltaba para poder seguir ayudando y salvando vidas. Se fue a España a realizar su residencia en cirugía cardiovascular en el Hospital Clínico San Carlos.



Posteriormente, se trasladó a Alemania para formarse en el manejo de asistencia ventricular y así prepararse para el implante de corazones artificiales.



Para Lorena, su fuente de inspiración para estar en la academia más de 13 años fue Aminta Capasso, que en 1981 se convirtió en la primera cirujana cardiovascular

en Colombia.



Su esfuerzo, que asegura no ha sido fácil, logró en convertirse en la primera mujer médica en Latinoamérica en implantar un corazón artificial para un paciente adulto.



La intervención la hizo con la Fundación Cardiovascular, FCV, en septiembre del año pasado, nunca esperó en convertirse la primera mujer médica en hacer esa cirugía tan complicada.



"Este dispositivo, conocido técnicamente como HeartMate III, se encarga de utilizar energía eléctrica para reemplazar totalmente la función del ventrículo izquierdo del corazón y bombear la sangre a todo el cuerpo. La cirugía fue todo un éxito. No era que yo pensara ‘quiero ser la primera’, no, para nada, pero uno va haciendo pinitos y siempre busca mejorar. Realmente el caso fluyó y desde entonces he podido, con ayuda de todo el equipo, implantar tres dispositivos más”, explicó Lorena.



En medio de la conmemoración al día de la mujer, le hicieron un homenaje a Lorena y a las cirujanas Sara Mendoza Crespo y Diana Fajardo Jaramillo, que también hicieron historia al ser las primeras en Latinoamérica en implantar un HeartMate III en un menor de edad, intervención que se hizo en julio del 2022.