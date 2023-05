Colombia se ha convertido en un epicentro para las cirugías plásticas, lo preocupante de someterse a una intervención quirúrgica es que quien se la quiere realizar no tiene información completa de qué tipo de profesional puede operar y cuáles son los costos y requisitos que se necesitan para intervenir.



Desde un principio, una cirugía siempre tendrá un riesgo y habrá una probabilidad de consecuencias, es lo que el profesional le va a decir de entrada al paciente, sin embargo, se pueden evitar varias situaciones de peligro si se interviene con la persona idónea. Aquí le contamos lo que usted debe saber si está interesado en su cambio físico.

María Isabel Cadena, Presidente de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva (SCCP) aclara un primer error que se comete en el país en cuanto a la terminología de estas intervenciones.



Explicó que el término científico cirugía estética no existe, y la especialidad en Colombia se conoce como 'plástica' teniendo dos ramas: Cirugía Plástica Estética y Cirugía Plástica Reconstructiva.



En cuanto a la cirugía plástica estética la intención es con pacientes sanos, pero que quieren correcciones de forma estética. "Esto se hace con la finalidad de obtener una mayor armonía facial y corporal o de las secuelas producidas por el envejecimiento. Ello puede repercutir en la estabilidad emocional mejorando la calidad de vida a través de las relaciones profesionales, afectivas, etc.", dijo Cadena.



La Cirugía Plástica Reconstructiva es aquella que se realiza con el objetivo de recuperar la forma perdida de la zona que se va a operar. "Es decir, operamos diferentes estructuras, bien sea piel, músculo, nervios o huesos para restaurar la armonía y la funcionalidad de los tejidos".

(Siga leyendo: Mujer que se realizó una cirugía estética en Bogotá terminó con gangrena).

¿Cómo saber si se está operando con un médico idóneo en estas cirugías?

Ojo hay muchos diplomas de esteticista, avalados por el extranjero, pero quien puede hacer una intervención es el cirujano plástico y por eso es importante utilizar la página de cirugía plástica FACEBOOK

TWITTER

Para verificar que usted se va a operar con un médico que tiene la facultad en este tipo de cirugías y que en Colombia esté certificado como médico cirujano estético debe ingresar a la página de la Sociedad Colombiana de Cirugía Estética.



En el home o inicio encontrará 'buscar cirujano', por nombre, apellido, y ciudad. Si en este buscador no está en la lista el médico con el que está cotizando su cirugía, lo mejor es que tome esto como una señal que no es la persona correcta para intervenir su cuerpo.



Luis Felipe Tarazona, director de desarrollo e inspección de la Secretaría de salud de Santander, indicó que, los profesionales que salen en dicha lista son los cirujanos que con tranquilidad el usuario puede contactar para someterse a una intervención.



"Ojo hay muchos diplomas de esteticista, avalados por el extranjero, pero quien puede hacer una intervención es el cirujano plástico y por eso es importante utilizar la página de cirugía plástica porque son las idóneas, y que cuentan con todas las habilidades tecno quirúrgicas ".



Es decir que los profesionales que estudian fuera del país aprenden con pruebas no invasivas, como la aplicación del ácido hialuronato, la famosa extracción de grasa a través de máquinas de láser para moldear la figura, entre otras.



María Isabel Cadena, presidente de SCCP, indicó que también se puede ingresar al Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud​, Rethus, que es el sitio oficial que el Gobierno Nacional ha dispuesto para verificar la idoneidad de los profesionales de la salud.

(Puede leer: Caducidad de implantes mamarios: ¿cuánto tiempo debe esperar para cambiarlos?).

¿Cómo saber si la clínica es apta para realizar cirugías?

Buscas un link que se llama registro actual y se despliega una ventana y solo marcas el departamento y municipio, ahí se encontrarán todas las clínicas prestadoras aptas FACEBOOK

TWITTER

Otro lugar en el que puede averiguar si la clínica estética es idónea y cumple con los requisitos de ley e higiene para hacer intervenciones es ingresando al Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS). Al principio le va a solicitar usuario y contraseña que no es necesario llenar el espacio en blanco.



Luís Felipe Tarazona explicó que en esta página se podrá verificar todo el servicio que presta la entidad y si ha tenido sanciones por irregularidades o problemas de salubridad.



"Buscas un link que se llama registro actual y se despliega una ventana y solo marcas el departamento y municipio, ahí se encontrarán todas las clínicas prestadoras aptas, encontrarás si está habilitada, si tienen sala de quirófanos, si tiene unidad de cuidados intensivos, y todos los servicios y capacidad instalada. Además, encontrarás si tiene sanciones", explicó.



Indicó que hay otra página que se puede consultar sobre el comité de ética para verificar si el médico tratante tiene inhabilidades. "Eso se le puede pedir al profesional y consultar en la pagina si este certificado ".



Para María Isabel en este caso lo primero que se debe verificar es que la IPS cuente con el distintivo de habilitación para la práctica de procedimientos de Cirugía Plástica Estética y de la especialidad que realizará el procedimiento.



El distintivo deberá encontrarse en lugar visible y asegurarse que sea expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social a través del ente territorial en salud (Secretaría Departamental o Distrital de Salud), según el caso.



De igual manera, puede dirigirse a las Secretarías Seccionales de Salud de cada ente territorial.

(Además: La historia que impactó en Santander: joven murió tras hacerse una rinoplastia).

Facebook Twitter Linkedin

Información de cómo no caer en falsos médicos. Foto: iStock

Los costos promedio en cirugías plásticas

Una de las intervenciones más comunes son el aumento de senos que en el mercado está costando alrededor de 15 millones de pesos, pero cuando se generan en IPS no idóneas los médicos cobran cerca de siete millones de pesos.



Otra cirugía apetecida es la liposucción o lipoabdominoplastia, que incluye el aumento glúteo. La inversión es de un promedio de 25 millones de pesos, pero en otro lado con falta de profesionalismo está en 12 millones.



La rinoplastia, que es la cirugía de la nariz, en el mercado está costando 15 millones de pesos y en lugares clandestinos está en cinco millones aproximadamente.



Una alerta que emitió el señor Tarazona fue que la moda ahora es que odontólogos y dermatólogos están realizando lipopapadas y aclaró que este tipo de profesional no es el idóneo para intervenir.



Cada procedimiento es distinto, pero en algunos casos se requieren de una hospitalización y a veces de atención con enfermería por varios días.

(Le puede interesar: Fiscalía lanza advertencia a famoso cirujano señalado de homicidio culposo).

Los peligros a la salud al aplicar biopolímeros

Les dicen que les van a aplicar vitamina C, ácido hialurónico, hormonas de crecimiento para hacer crecer el músculo y les ponen esas sustancias que afectan su salud FACEBOOK

TWITTER

Ernesto Barbosa, cirujano plástico, expresidente de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica y quien actualmente está en la junta directiva, indicó que los pacientes están siendo engañados con la aplicación del ácido hialurónico y al día de hoy en sus cuerpos se les está aplicando biopolímeros como la silicona líquida, aceites de cocina, el metilfritafelato, la parafina, aceites industriales, vaselina.



"¿En dónde se les aplica esto? en aumento de glúteo, mamario y en procedimientos de rejuvenecimiento, usualmente les dicen que les van a aplicar vitamina C, ácido hialurónico, hormonas de crecimiento para hacer crecer el músculo y les ponen esas sustancias que afectan su salud", explicó



Según el experto, las repercusiones de estos elementos en el cuerpo son muy graves, pues pueden generar una serie de enfermedades como el síndrome de Asia, embolias al pulmón, y esto puede conllevar a diagnósticos autoinmunes como lupus y necrosis en otras partes del cuerpo.



"En la cara se aplica mucho, el paciente cree que le están aplicando ácido hialurónico y realmente son biopolímeros. Con el tiempo le van a deformar la cara, le van a producir muchísimos problemas que afectarán su salud".

(Lea también: Biopolímeros: ¿por qué no existen cifras reales de quienes han sido víctimas?).

Cifras en Colombia

Los datos más actualizados sobre este tipo de intervenciones corresponden al año 2021. De acuerdo al informe presentado por la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (Isaps), se realizaron 555.276 procedimientos.



De esta cifra 374.076 corresponden a procedimientos quirúrgicos y 181.200 no quirúrgicos (No invasivos)



Las cirugías más solicitadas por los pacientes son: Cuerpo y Extremidades: Liposucción 50.484 procedimientos; mama: Aumento de senos 43.716 procedimiento; en cara y cabeza: Cirugía de Párpado 32.676 procedimientos.



Aproximadamente el 30 por ciento de los procedimientos de cirugía plástica estética corresponden a hombres y el 70 por ciento corresponden a mujeres. Es decir, que el género femenino lidera en este tipo de procedimientos en Colombia.

MELISSA MÚNERA ZAMBRANO

Periodista de EL TIEMPO- Nación

Más noticias

Jessica Cediel: las claves de la condena al médico que la operó

'No sabía que era una reacción a la prótesis de silicona, era enloquecedor'

Catalina Maya, de MasterChef, revela problema de salud que sufrió