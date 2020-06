Cifra de covid en Santander llega a 77 pacientes: cuatro fallecieron

A 77 se elevaron en las últimas horas las personas que en Santander han dado positivo de coronavirus, siendo aún una de las regiones con menos casos en el país. El gobernador, Mauricio Aguilar, indicó que 6 hombres y una mujer dieron positivo en Barrancabermeja, Barbosa, Girón y Guapotá. El octavo caso es una mujer de 76 años que falleció sin conocer que tenía el virus.

Hay seis municipios con casos activos del coronavirus en el departamento: Barbosa (1), Barrancabermeja (17), Bucaramanga (6) Socorro (3), Girón (5) y Guapotá (1).



Los nuevos casos se conocieron el día en el que se reaperturaron centros comerciales y peluquerías en el área metropolitana de Bucaramanga, Barranacabermeja y San Gil.



Con el cambio del pico y cédula, las personas podrán salir tres veces a la semana -hasta el viernes era una vez- y aunque el toque de queda se mantiene de lunes a viernes, entre las 8 p.m. y 5 a.m., los sábados ya no comenzará a las 12:01 a.m. sino a las 6 p.m. Los domingos y festivos la restricción será de 24 horas.



En centros comerciales y peluquerías podrán atender público, pero con un máximo de 30% de aforo.



La mujer de 76 años que falleció en Girón, murió sin saber que tenía el virus, según lo confirmó el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar.

Santandereanos, lamentablemente debo informarles que el COVID-19 cobró la vida de una cuarta persona en #Santander: mujer de 74 años, en #Girón, a quien después de su muerte se le practicó la prueba para determinar si estaba contagiada debido a los síntomas que presentó. pic.twitter.com/GcVIZjfuJY — MAURICIO AGUILAR HURTADO (@MAguilarHurtado) June 1, 2020

