Este fin de semana culmina la Feria Bonita de Bucaramanga y se tienen los últimos actos culturales que durarán más de 24 horas. Esto generará traumatismos viales, principalmente, en la Carrera 27, unode los corredores más importantes de la ciudad "Bonita".





El sábado, 17 de septiembre, se dará inicio a las 9:00 a.m. con un evento denominado Ciudadela Cultural que durará hasta el domingo. Por tal motivo se cerrará por varios momentos la carrera 27, en Bucaramanga.



(Lea: Michael Jackson Al ritmo de Michael Jackson, funcionario de Piedecuestana hace pausa activa)



Según informó, Melissa Franco, secretaria del interior, el corredor vial se cerrará sentido norte - sur, a partir del parque de los Niños hasta la Avenida González Valencia.



El otro tramo con restricción será sentido sur - norte, desde la calle 56 hasta el parque de Los Niños.



(Puede leer: Niñas de colegio en Santander les dieron gaseosa con viagra a dos compañeros)



“Desde las 9:00 a.m. se abrirán las puertas en la Ciudadela Cultural. Menores de edad podrán ingresar acompañados por sus padres hasta las 4:00 p.m. A partir de las 5:00 p.m., inician los conciertos que irán hasta las 2:00 a.m., por lo que solo se permitirá el ingreso de mayores de edad”, dijo la funcionaria.



Estos bloqueos viales en la carrera 27 se realizarán para poder instalar las tarimas que se tienen programadas para el evento que durará más de 24 horas.



(Puede leer: Una adulta mayor murió en Bucaramanga tras ser arrollada por un ciclista)



Para este remate de Feria Bonita, se tiene desplegado un dispositivo de seguridad y un Puesto de Mando Unificado para cualquier emergencia.



El evento Ciudadela Cultural se desarrollará de manera gratuita. ​