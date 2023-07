Un grupo de ciclistas que realizaba su ruta vía Rionegro (Santander) fue embestido por un carro por el sector del CAI de la Virgen - Café Madrid.



Uno de los deportistas salió volando, partió el parabrisas del carro, dañó el capó y a pesar de este incidente, el conductor del vehículo no frenó y enseguida arrolló a otras personas del grupo de ciclistas.



(Puede leer: Video: impresionante accidente de bus sin frenos con 25 pasajeros, dio varias vueltas)

​

Luego de esto, el conductor huyó de la zona, pero fue perseguido por otro carro.

"Vamos orillados, contra la barra, cuando nos damos cuenta el carro nos había arrollado, fue una experiencia rápida. Uno sale volando, el carro no frena, y me arrolla a mí, me manda al barranco, me afectó la pierna derecha, un señor de otro carro lo persiguió y logró captar la placa", contó uno de los ciclistas afectados, Andrei Montagouth.



El carro involucrado es de marca Clío, color negro, de placas HCK567. Los deportistas que sufrieron lesiones leves piden a las autoridades más control en estas vías, ya que llamaron varias veces al 123, y atendieron la llamada en Bogotá, pero no hubo solución.

MELISSA MÚNERA ZAMBRANO

Corresponsal de EL TIEMPO - Bucaramanga.