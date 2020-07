Hombre que fingió ser agredido por policía deberá pagar 936.000 pesos

En video quedó grabado un procedimiento de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, en el que una pareja de ciclistas estaba incumpliendo con el toque de queda que está establecido los fines de semana en todo el departamento de Santander.



El hecho se dio más o menos a las 10:45 de la mañana del pasado domingo 5 de julio, cuando un policía les iba a imponer un comparendo a los ciclistas que se movilizaban en la vía que conduce de Bucaramanga a Girón, en el sector de la Plaza Campesina.



El ciclista intentó irse del lugar y evadir el comparendo de 936.000 pesos por violar el toque de queda. “No, señor, no se me retira. Si me toca usar la fuerza, pues la uso”, dice el uniformado.



Mientras que el ciclista lo reta a golpearlo, “pégueme, pégueme”, le dice mientras intenta pasar con su bicicleta.



El policía lo detiene con su mano mientras que el ciclista se tira al suelo y cae a unos dos metros del lugar.

Ni que el Policía tuviera super fuerza. Pasó en Bucaramanga. pic.twitter.com/OiEkqSsUIm — Alejandra Rodriguez (@MariasRodriguez) July 6, 2020

La pareja de ciclistas fue multada por violar las medidas sanitarias, ya que en Santander solo hay permiso para hacer actividades deportivas de 5 a 9 de la mañana los fines de semana.



Deberán pagar 936.000 pesos cada uno.



El pasado fin de semana fueron multados 31 ciclistas por violar el toque de queda.

