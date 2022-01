Choco es un joven de 25 años de edad que desde hace 15 deambula las calles de Bucaramanga. Es un amante de la música rap y, sobre todo de los perros, como quedó registrado en un video en el que se muestra la celebración del cumpleaños a una de sus mascotas y que fue ampliamente difundido por redes sociales.



Su nombre es José Luis Matos, pero es más conocido por su sobrenombre, relacionado por el color de su piel y que se lo puso un amigo en su infancia en su natal municipio El Peñón, Bolívar.



El joven recorre desde temprano las calles de la capital de Santander, en donde busca comida para él y sus amados Nena y Shaggy, los dos caninos que no desampara y que son los protagonistas de ese video viral de cumpleaños.



“Siempre me han gustado los perros. Antes de estos dos, tenía otro que me lo robaron”, recuerda.



Siempre les celebra el cumpleaños, con lo que tenga en sus bolsillos y el pasado 7 de enero fue la oportunidad para el criollo Shaggy, el perro de pelo negro brillante, quien lo acompaña desde hace cuatro años y a quien le puso un gorrito cumpleañero junto a Nena, que está con él desde hace una década.



“A Shaggy me lo encontré en el parque de Los Leones. El dueño lo llevó, empezó a andar conmigo, luego otra vez se lo llevaron, pero volvió a mí. Duré una semana para que se acostumbrara y me lo pude llevar”, cuenta.



Choco, junto a Shaggy y Nena en su nuevo hogar. Foto: Toda de su Instagram joseluis.matos.7906

Desde entonces Choco Aventuras, Luna y Shaggy andan por las calles de Bucaramanga. “Ellos son mi vida, mi familia, todo. Son todo lo que tengo en la vida, no importa por lo que esté pasando”, cuenta.



Para él no es fácil conseguir la alimentación para ellos pero lo logra. El joven recorre restaurantes, pide sobras de la gente y “me gano la vida pidiendo la colaboración a cada persona”.



El video que viralizó la fiesta privada de cumpleaños entre ellos tres, le cambió la vida Choco pues ha recibido ayudas no solo en alimentos no solo para él sino también para el negro Shaggy y la rubia Luna.



“Ya pude arrendar un lugar, tengo un lugar en donde por lo menos puedo recostar la cabeza que es lo más importante”, dice.



Incluso abrió una cuenta de Instagram: joseluis.matos.7906, en la que ya cuenta con más de 4 mil seguidores.



Ahora sueña con más: “Quisiera tener una fundación completa en donde me lleve a todos los perros, pero que no sea de un solo departamento, que sea a nivel nacional”.

También espera perfeccionar su canto de rap, el que va ensayando mientras deambula por Bucaramanga. “Quiero ser uno de los más grandes del rap de Colombia”.



Entretanto, planea el cumpleaños de la Nena. Será el 2 de noviembre y espera celebrar, a su estilo, la vida de su hija peluda.

DAVID CALLE

EL TIEMPO

EN TWITTER: @davidcalle1

