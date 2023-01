José Luís Matos, a quien también le dicen 'choco Aventura' en Bucaramanga fue conocido en toda Colombia cuando hace un año, exactamente el 8 de enero del 2022, se hizo viral con un video en el que celebraba en unas escaleras los cuatro años de 'Shaggy', su perro.



Puede leer en contexto: Conmovedor video: habitante de calle les celebra el cumpleaños a sus perros



En la pieza audiovisual se muestra cómo Matos le cantaba el cumpleaños a su mascota y le compartía una torta donada a La Nena, otra canina con la que vivía en las calles de la ' ciudad de los parques'.



Este video se hizo viral en todo el país y conmovió a Colombia, tanto que la comunidad comenzó a ayudarlo para que 'choco' pudiera tener un techo, un trabajo y dejar de vivir en las calles, luego de 15 años de haber salido de su casa.

¿Qué pasó durante este año?

La calidad de vida ha mejorado, vivo un apartamento, gracias a Dios, antes vivía en una habitación, estoy en un taller de mecánica ayudando y me hago lo del día. FACEBOOK

TWITTER

Luego de un año, José Luís Matos dejó de ser habitante de calle, ya que la gente comenzó a ayudarle con una cuenta de Nequi que se le creó por parte de influencers.



Durante estos 365 días Choco comenzó a vivir en cuartos con sus dos perros (Shaggy y La Nena), estuvo en un centro de rehabilitación y conseguía varios trabajos para poder subsistir.



"La calidad de vida ha mejorado, vivo un apartamento, gracias a Dios, antes vivía en una habitación, estoy en un taller de mecánica ayudando y me hago lo del día, no tengo profesión. Cuando las personas se acuerdan de uno me mandan mercado. Lo del taller me ayuda con el arriendo".



Explicó que esta experiencia ha sido algo diferente, como el poder tener casa luego de 15 años de aguantar frío y dormir en bancas, además, de aprender a cocinar.



Contó que recién se hizo viral su video de Shaggy mucha gente se le acercó para "ayudarle", influencers le crearon cuentas, pero asume que nunca recibió lo que la gente donó en realidad y por eso hoy tiene su propia cuenta.



Puede leer: Él es Choco, el habitante de calle que le celebró el cumpleaños a su perro

​

Un año después, volvió a celebrar el cumpleaños de ' Shaggy', esta vez el número cinco. En unas escaleras de 'Cuadra Play' y ahora con una nueva integrante llamada Lupe, una perrita de tres meses, le volvió a cantar y a partir el ponqué con una vela improvisada.



"Lupe me la encontré cuando que fui entregar una camiseta, me la llevé. Celebré el cumpleaños de Shaggy en cuadra play, no tenía plata para comprarle algo a Shaggy, un amigo se ofreció para regalarme la torta".

Su historia

Jose Luís Matos tiene 26 años de edad y desde sus 10 años salió de su casa por problemas familiares, desde ese entonces y por 15 años vivió en las calles.



En Bucaramanga la gente lo conocía por su forma particular de vivir la vida y ser alegre a pesar de las adversidades.



Puede leer: Desgarradores detalles dio Fiscalía de cómo mujer fue desmembrada por su pareja



Luego de hacerse viral su video que humanamente tocó a muchos colombianos se ha mantenido viviendo en cuartos y trabajando en un taller de mecánica.