A las afueras de una finca en un corregimiento de Chipatá, Santander, aparecieron tres cuerpos en alto grado de descomposición, se trata de dos hombres y una mujer que aún no han sido identificados.



Se presume que las víctimas habrían sido asesinadas hace 15 días, ya que solo había restos óseos porque aparentemente los chulos y demás animales se los comieron.



Por el momento, se desconoce si estas tres personas pertenecen a una misma familia.

"Encontraron un cadáver, están investigando, están mirando si fue en Chipatá o Gaital,

Son tres cuerpos y parece ser que hace 15 días murieron, los animales, los chulos se los comieron, hay una mujer, había una sudadera, estaba su billetera, no se sabe mucho", dijo a EL TIEMPO la alcaldesa de Vélez, Angélica Mateus.



La mandataria contó que ya se identificó uno de los cuerpos, ya que los familiares aparecieron, pero aún se desconoce el nombre. "A las personas se les acostumbraba a ver juntos, pero no tienen información si son de la misma familia, porque las otras dos no han sido identificadas, todo está por investigar. Encontraron unos documentos que pertenece al género femenino".



M​ELISSA MÚNERA ZAMBRANO

Corresponsal de EL TIEMPO - Bucaramanga.