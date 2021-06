Casi la mitad de mayores de 70 años en Santander no se han vacunado

En Santander, el 54 por ciento de las personas mayores de 70 años han completado el esquema de vacunación, según datos de la oficina de la coordinación de vacunación de la Secretaría de Salud.(Además: Polémica por concierto de Jessi Uribe en pleno pico de contagios covid)

En el departamento, hay 156.663 personas en este grupo de edades, de los cuales 84.021 ya fueron inmunizadas con ambas dosis.



El porcentaje más bajo de vacunados está concentrado en el grupo entre 70 y 74 años con el 42 por ciento, lo sigue el de 75 a 79 años con 54 por ciento y entre 80 años y más completa el 66 por ciento.



En el caso de la capital, Bucaramanga, el 99 por ciento de la población mayor de 70 años recibió la primera dosis, pero solo el 65 por ciento de ese grupo poblacional, se ha aplicado ambas dosis.(Lea también: Tras movimiento telúrico de la mañana, volvió a temblar en Santander)

Municipios alejados de la capital como el Páramo y Ocamonte solo han vacunado al 19 por ciento de la población mayor de 70 años con ambas dosis. Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante. El Tiempo

En cuanto a los demás municipios del área metropolitana, el indicador en Floridablanca es del 70 por ciento, Girón del 39 por ciento y Piedecuesta el 43 por ciento de la población mayor de 70 años que ya han recibido la segunda dosis.



Para Javier Idrovo, epidemiólogo y docente del departamento de Salud Pública de la UIS, hay varios factores que podrían inferir en estos indicadores, uno de ellos es el geográfico.(Le recomendamos: Polémica por juez penal que señaló de 'fuerza terrorista' a la Policía)

"Santander tiene una desigualdad en salud muy grande. Por ejemplo, el área metropolitana tiene buenos indicadores, pero tenemos unos lugares muy alejados de la capital. No me extrañan estas cifras y una de las explicaciones es el 'acceso', que es la palabra que utilizamos en salud pública", explicó el doctor Idrovo.



El experto asegura que también depende del factor cultural y la falta de inversión en salud pública. "Muchas personas no quieren vacunarse por diferentes motivos como el negacionismo a aceptar la vacuna (...) La salud pública no ha sido prioritaria, los mismos gobernantes han jalado mucho más para lo económico (reactivación), ha habido un interés mayúsculo de economía y no un interés en invertir en salud pública", indicó el doctor.



Efectivamente, municipios alejados de la capital como el Páramo y Ocamonte solo han vacunado al 19 por ciento de la población mayor de 70 años con ambas dosis. En el caso de Barrancabermeja, que es el 'epicentro' del Magdalena Medio, solo llega al 49 por ciento.

