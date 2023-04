Para mejorar la movilidad en Bucaramanga y su área metropolitana el director de Tránsito, Carlos Bueno, anunció que en el carril exclusivo del sistema de transporte Metrolínea podrán transitar taxis con pasajeros y buses del servicio público desde el puente de Provenza hasta la Avenida de Quebradaseca, zona que solo le compete a la ciudad de los parques.



Puede leer: ¡Ojo! dermatólogos y odontólogos están haciendo lipopapadas sin especializarse



"La reducción de la oferta del transporte masivo está en un 80%, por eso tomamos esta medida que es transitoria, hasta que se pueda estabilizar el sistema. Se abre un carril para el transporte público y formal, llámese masivo, colectivo y legal", relató Bueno.

El director de @transitobucara @cebuenocad dio a conocer que el carril exclusivo de @Metrolinea se podrá usar por taxis con su pasajero pic.twitter.com/7IWSut8XHY — Mely Múnera (@MelyMunera) April 14, 2023

Esta medida inicia desde hoy viernes, 14 de abril, y se evaluará semanalmente revisando la movilidad y los avances al permitir que el carril exclusivo sea utilizado por otros medios de transporte.



"Es una apuesta, inicialmente es para taxis y transporte público colectivo, algo importante, no deben dejar ni recoger pasajeros en el corredor y dos, deben levar pasajeros, si no hay nadie en ruta serán sancionados".



Saray Rojas, jefe de gobernanza, explicó que esta decisión permitirá agilidad en las vías y permitirá que los particulares tengan más tránsito por la autopista.



Las Alcaldías de Piedecuesta y Floridablanca no se han pronunciado si se unen a este cambio en el carril exclusivo que tocan las vías de sus jurisdicciones.



MELISSA MÚNERA ZAMBRANO

Periodista de EL TIEMPO - Bucaramanga.

Escríbeme en : melmun@eltiempo.com.