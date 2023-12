Seis meses de arresto para Juan Carlos Cárdenas y una multa de 50 smmlv por El Carrasco

Una película que no se acaba con el relleno sanitario El Carrasco, esta vez fue con el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, quien fue sancionado por un juez en el que debe cumplir seis meses de arresto y deberá responder por una multa de 50 salarios Mínimos mensuales legales Vigentes, SMML, por desacato ante la orden de cierre del basurero que hay desde hace dos años.



El fallo no solo habla de Juan Carlos Cárdenas, también se sanciona al gerente de la Empresa de Aseo de Bucaramanga, Emab, con un mes de arresto y a la alcaldesa de Girón con una multa de 10 salarios mínimos.

#Atención Juez ordenó cerrar definitivamente el relleno sanitario El Carrasco de Bucaramanga e impone una fuerte sanción al alcalde Juan Carlos Cárdenas. La alcaldesa de Girón, Yulia Rodríguez, también fue sancionada con una multa millonaria #MañanasBlu (hilo) pic.twitter.com/sOxOGq5eFq — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) December 20, 2023

Helbert Panqueva, gerente de la empresa de aseo de Bucaramanga, indicó que esta sanción no genera ninguna solución a corto plazo, al contrario, agrava la situación.



Indicó que en este momento no hay dónde arrojar las basuras de 16 municipios y en vísperas de Navidad la gente acumula más residuos.



"Nos toma como sorpresa, es un fallo en primera instancia desde el 2009 y la segunda en el 2011, ha ocurrido cantidad de cosas. Pero el juez decide fallar este incidente solo con algunas personas, un día antes de la vacancia judicial. Se le ha demostrado que el carrasco no es un problema técnico, sino jurídico. Eso pone en riesgo de salud pública una época de navidad, y en transición de gobierno. Esto es un problema a nivel nacional, respetamos esta acción judicial, pero nos sorprende en las condiciones en que se toma la decisión", dijo Panqueva.



Ante esta sanción, el alcalde de Bucaramanga publicó en X que apelará la decisión:

A pesar de que hoy Bucaramanga tiene el mejor relleno sanitario de Colombia, tiene una hoja de ruta clara para transformarlo en un parque tecnológico ambiental, construimos desde Asocapitales la Ley de Residuos Sólidos para tener reglamentación clara a la hora de construir nuevos lugares de disposición e implementar tecnología y evitamos su cierre para impedir la peor crisis sanitaria. La apelaremos en derecho. El trabajo que hicimos en cuatro años fue ético y transparente, pensando siempre en los intereses de toda la ciudadanía y su bienestar; no en negocios para particulares". .

A pesar de que hoy Bucaramanga tiene el mejor relleno sanitario de Colombia, tiene una hoja de ruta clara para transformarlo en un parque tecnológico ambiental, construimos desde Asocapitales la Ley de Residuos Sólidos para tener reglamentación clara a la hora de construir nuevos… pic.twitter.com/WCXXXaeOXs — Juan Carlos Cárdenas (@JCardenasRey) December 20, 2023

