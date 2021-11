Ventas de restaurantes en Santander cayeron tras exigencia de carnét

El pasado martes 16 de noviembre inició la exigencia del carnét de vacunación contra covid-19.



Según el reporte de la Secretaría del Interior se cumplió con la medida en los bares, restaurantes, cines, discotecas, conciertos, casinos, escenarios deportivos, museos, ferias, etcétera.



Durante la noche del pasado martes, en el marco del encuentro deportivo entre la Selección Colombia y su similar de Paraguay, se adelantaron más de 20 registros en establecimientos nocturnos de los sectores de Zona Rosa y Cuadra Play sin encontrar personas sin el respectivo documento de inmunización.



Sin embargo, los dueños de restaurantes reportaron una disminución en las ventas porque la gente no portaba el carnét y no los podían dejar entrar al establecimiento.



"Este primer día fue muy difícil, se reportaron caídas en las ventas de un 35%", indicó Diana Tabares, presidenta de Acodres capitulo Santander.



Tabares indicó que desde diferentes restaurantes le comentaron que la gente se le olvida portar el carné y no pueden dejarla ingresar, incluso, en un solo comercio en menos de una hora debieron prohibir la entrada de cuatro grupos que no tenían el documento.



Desde la Alcaldía recomiendan descargar el certificado digital para evitar que sucedan estos hechos donde se les olvida llevar el carnet.



