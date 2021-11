El ABC de la exigencia de carnet de vacunación en Bucaramanga

La normativa aprobada por el Ministerio de Salud especifica que se debe solicitar el carnet de vacunación contra el Covid-19 o el certificado digital de vacunación para cualquier evento de asistencia masiva, sea público o privado, desde este martes 16 de noviembre en el país.



En Bucaramanga las autoridades han sido enfáticas en informar que la persona no debe tener el esquema completo. "El documento que presentes debe evidenciar al menos la primera dosis (excepto los vacunados con Janssen, que es un biológico de una sola aplicación). Sin embargo, si ya completaste los días, te aconsejamos ponerte tu segunda dosis cuánto antes", indicaron desde la Alcaldía de la capital santandereana.



​Para mayores de 18 años el requisito comenzará a regir este martes y desde el 30 de noviembre, para los mayores de 12 años. Por el momento, quedan eximidos de la obligación los menores entre 0 y 12 años.



La medida aplica en cualquier sitio donde se agrupen varias personas. Bares, restaurantes, cines, discotecas, conciertos, casinos, escenarios deportivos, museos, feries y etcétera.



​En los centros comerciales no pedirán el carnet. "Entendemos que viene época de Navidad. Por el momento, para ingresar no se pedirá el carnet, salvo cuando se realicen eventos masivos (por ejemplo en las áreas de cine, parques temáticos y demás)", indicaron desde la Administración Municipal.



BUCARAMANGA