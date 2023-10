‘Intervención, prevención y reacción para la seguridad’: Carlos Parra

Carlos Felipe Parra, exconcejal de Bucaramanga, quiere ser el próximo alcalde de la ciudad, es apoyado por el Partido Verde y tiene el coaval de Dignidad y Compromiso.



Es conocido en la ‘ciudad de los parques’ por ser un denunciante fuerte de el volteo de tierras y contratos supuestamente irregulares de la Alcaldía.



Es un personaje controversial por atacar a Fredy Anaya, excontralor y también ex candidato a la Alcaldía de Bucaramanga.

¿Cuál es su mayor propuesta como alcalde?

Hay tres pilares, desarrollo que se materialice en diferentes propuestas, control, con un plan que se llama, que Bucaramanga funcione, y es combinar esos pilares para resolver problemas de la ciudad.



Por ejemplo: el problema de movilidad, necesita infraestructura y desarrollar el plan vial metropolitano, trata de algunas obras como deprimidos en la González Valencia con carrera 27, en la calle 45 con la avenida La Rosita.



A parte, se necesita cambiar la cultura vial, para eso hay programas, pero también queremos reformar el control vial, quiero convertir la dirección del instituto en una secretaría.



¿Cuál es la diferencia? La dirección vive de las sanciones y multas que impone. La secretaría está enfocada en regular la movilidad.



En educación queremos un programa de bilingüismo en lo público, la brecha es de 30 puntos. Queremos que sea igual en un privado y público.



En materia de seguridad, ya estudiamos con precisión las finanzas, duplicar los recursos, pero además, mejorar los programas en cuatro ejes, intervención, prevención, capacidad de reacción e institucional para procesar a las personas. Que cada gasto esté enfocado en reducir el hurto y el homicidio.

Prevención e intervención, ¿Cómo atacar la inseguridad?

Hay que luchar contra varias cosas, uno, la deserción escolar, la falta de oportunidades para jóvenes que ya han salido del sistema educativo, las dinámicas de consumo y reclutamiento, eso es prevención. Cuarto: entornos escolares y parques.



En capacidad de reacción, reparar la calidad de cámaras dañadas, integrar la red pública y red privada de cámaras. Acompañamiento a las víctimas, y cómo se cumple, es con plata.

¿Cómo trabajar la reducción de homicidios, y las bandas criminales?

Inteligencia, aquí hay dinámicas de bandas que tienen como sicariato como instrumento por disputas, ¿cómo se aborda ese tema?, es con inteligencia policías, articulación, convenios, toca integras los municipios para que tengan una bolsa de recompensas, una sola política de búsqueda, no tiene tener cuatro secretarios de seguridad, el abordaje debe ser metropolitano. Una sola directriz que se define en donde están todos.

Infraestructura, ¿Qué propone en materia de movilidad y qué pasa con el Metrolínea?

Quiero lograr un sistema integrado de transporte, solamente un sistema para el área, se necesita liderazgo , no poner a competir los distintos transportes, que sea multimodal, que sea integrado por bicicleta, el taxi, el bus que alimente.



Ahora hablan la gratuidad, antes de eso se debe lograr la frecuencia, el pasaje puede ser gratis pero si usted no tiene ruta, no le sirve.



Los contratos del Metrolínea van hasta el 2025, tenemos un año para estructurar el sistema, tiene que llegar la estación del norte, llegar a los barrios, lo intentaron.



¿Para combatir la piratería?

No es por gusto, es que no hay alternativa, la mejor alternativa es proveer transporte público que llegue a todos lados. Mejor oferta del servicio.

Hay buenas cifras de empleo, pero estamos mal en informalidad. ¿Qué hacer al respecto?

Aplicar el modelo cooperativo de Bucaramanga, ¿qué es eso? Usted tiene personas en informalidad en distintas actividades, sin seguridad social, usted los puede agruparlos y así lograr profesionalizar su ejercicio.



Se puede recorrido uniforme, mejorar sus prácticas, distribución de espacios, otro ejemplo, las señoras que venden ayaco, sin símbolo de Bucaramanga si esa industria se proyectara ante el mundo podríamos mandar ayacos para todos lados, es un modelo que existe, la clave está en ser colectivo. Toca presentar proyectos para crear una cooperativa.



Los tenderos, hay que apoyarlos en tecnificar sus tiendas, que puedan competir, se necesita presentar proyectos.

¿Cómo volver a Bucaramanga como epicentro de turismo?

Mostrar el orgullo de ser bumangués, yo lo tengo, me he dedicado a promover el patrimonio de la ciudad, la iglesia, el centro, la oblea, la empanda, el teatro. Hay que mostrarlo al mundo, toca proponer la marca de ciudad, con inversión pública.



El turismo tenemos dos columnas, una inversión estratégica que ya está proyectada, tenemos una escarpa de altísimo valor ecológico que se puede conectar con puentes peatonales, habilitar un parque de contemplación ecológica, que haya un espacio verde enorme.



Lograr el turismo comunitario, los barrios del oriente tienen mucha identidad, circuito entre biblioteca Turbay y parques, que son muchos, museo de arte moderno, la rosita, es un eje de turismo valioso para la ciudad.

¿Cuáles son las megaobras?

La doble calzada al norte, eso es clave, La Virgen- La Cemento, destrabar eso, hay 120 mil personas en el norte, la dejaría consolidada.



¿Qué opina de la gestión de Gustavo Petro?

​

Tengo varios reparos, la proyección del páramo de Santurbán, la delimitación se esperaba mucho mas de apoyo, no ha sido claro los movimientos ambientales.



En materia de cómo ha dominado la política, muy mal, a punta de componerlas , el cambio es en las formas de la política,



¿Para Bucaramanga, qué le pide?

Dos cosas, coofinanciación para el sistema de Metrolínea y la doble calzada la virgen la cemento.



¿Qué llega a hacer el primer día si es alcalde?



El pan de austeridad, de gastos, tiene una deuda de 400 mil millones, hay que recortar gastos como viáticos, papelería, carros, muchas cosas, este alcalde se volvió loco.

MELISSA MÚNERA ZAMBRANO

Corresponsal de EL TIEMPO - Bucaramanga.