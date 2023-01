Diego García, un reconocido caricaturista en Santander, está denunciando a través de su Twitter y Facebook que le hackearon su cuenta de Instagram y desde ese momento desconocidos están vendiendo aparatos electrónicos y otros elementos a un precio exequible para que la gente caiga.



Puede leer: La historia que impactó en Santander: joven murió tras hacerse una rinoplastia



Explicó y alertó a sus seguidores de que no crean en ofertas que se publican en sus historias, ya que asegura que no se trata de él.



Incluso, se pudo contactar con una de las personas que robaron, que es de Bucaramanga. Explicó que cayó como víctima comprando un celular a 1'800.000 pesos.

AYUDA- RT



Me acaban d hackear la cuenta d instagram! XFAVOR NO HAGAN CASO A NADA D LO QUE SE ESTÁ PUBLICANDO HISTORIAS PARA ESTAFAR.



LA ESTOY INTENTANDO RECUPERAR. AYUDENME PONIENDO EN LOS COMENTARIOS



"Esta cuenta esta hackeada, no compren nada"https://t.co/yHG7nf2X8r — Diegocaricatura 🌶 (@diegocaricatura) January 28, 2023

"El sábado me hackearon la cuenta, no sé cómo ingresaron, recibí una notificación de que ingresaron desde Venezuela y Cali, intenté cambar la clave y ya no se podía, ya no tengo nada de Instagram en mi correo, cambiaron todo. Están poniendo historias vendiendo celulares de seis millones a un millón, ya cayó una persona, la estafaron, fue en Bucaramanga".



Puede leer: En video la muerte de niño ahogado en piscina tras sufrir ataque de epilepsia



También conoció de dos personas más estafadas que compraron por un valor de 900.000.

Facebook Twitter Linkedin

Ofrecen celulares a un precio mínimo para que la gente lo compre Foto: Diego García.

Diego García contó que se ha contactado con las personas que han sido estafadas y lo que piden es una consignación a cinco cuentas diferentes de Nequi, y al contrastar las cédulas con antecedentes judiciales, al parecer, serían de una banda delincuencial.



García pidió a las personas que lo siguen que reporten la cuenta y que no caigan en comprar los productos que se publican en las historias.