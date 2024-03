Este es el patio 10 de cárcel Palogordo, donde delincuentes amenazan por su traslado

oLo que sucede en la cárcel de máxima seguridad Palogordo, ubicada en Girón, Santander, mantiene con las manos atadas a los criminales que están tras las rejas y a los que que están libres y son dominados por líderes de bandas criminales dedicadas a la extorsión, al homicidio y otros delitos.

En este centro penitenciario hay siete temidos delincuentes que permanecen en el patio 10 A, es un lugar exclusivo con suma y estricta vigilancia.

Son extorsionistas de la banda 'la Inmaculada', de 'los rastrojos costeños', del Eje Cafetero y de los Llanos orientales.

Los reclusos que son llevados allí no pueden salir de este patio, solo pueden rondar por ese lugar, ahí realizan sus actividades teniendo acceso a duchas, televisor, una pequeña cancha y a su llamada telefónica a familiares.

"Solo se mueven autorizados por el director y comando de vigilancia del establecimiento. Esas son las presiones por las que quizá quieran salir del establecimiento. Los otros patios no tienen esas medidas especiales que tiene el 10A, todo es monitoreado", indicó una fuente a EL TIEMPO.

Cárcel Palogordo Foto:ARCHIVO PARTICULAR Compartir

Según le dijeron a EL TIEMPO, en este lugar, es casi inevitable que estos sujetos hagan extorsiones y cometan delitos desde el centro penitenciario.

Este patio tiene 13 cámaras de seguridad y un monitoreo permanente. Todo el que ingresa a este lugar se le hace una diminutiva requisa e incluso, los funcionarios que operan en ese patio son escogidos por un concejo especial.

Es decir, que los siete delincuentes de alto alcance que viven allí actualmente les queda imposible extorsionar. Según una fuente, que pidió no revelar su nombre, estas personas estarían desesperadas y por eso desde afuera, sus cómplices amenazan de muerte al director de este centro penitenciario y funcionarios del Inpec como mecanismo intimidatorio para que se originen sus traslados.

"No tienen acceso a sustancias psicoactivas, a otros tipos de elementos de contrabando como celulares, la estadía en establecimiento en Palogordo se hace difícil", dice una fuente a este medio.

Es máxima seguridad Foto:ARCHIVO PARTICULAR Compartir

Esta semana se conoció un panfleto en el que amenazaban de muerte al director de la Palogordo, el capitán Eleasid Rincón. Le dieron 24 horas para que trasladara a alias care gallo, identificado como Diego Andrés Salazar Hernández, el segundo al mando de la oficina de Tuluá, la banda delincuencial la Inmaculada.

Este delincuente hace parte de la operación dominó, que rige desde julio del 2023 que cumple la función de querer acabar y prevenir con la extorsión intramural. Son 30 personas detectadas y vinculadas a esta operación que están siendo movidas desde las diferentes cárceles de país.

Alias satanás y Digno José Palomino

Es de la banda delincuencias los costeños Foto:Migración Colombia Compartir

Digno José Palomino Rodríguez, alias El viejo o Sebastián, estuvo en la cárcel Palogordo, fue un temido delincuente que extorsionó y habría cometido varios homicidios en Barranquilla. Por un buen tiempo se convirtió en la cabeza al mando de la banda delincuencia rastrojos costeños.

Estuvo dentro de los más buscados en años anteriores. Por alias El Viejo, las autoridades alcanzaron a ofrecer cerca de 500 millones de pesos para dar con su captura, pues tenía circular azul.

Estuvo en la cárcel Palogordo Foto:ARCHIVO PARTICULAR Compartir

José Manuel Vera, conocido como alias Satanás del tren de Aragua, fue trasladado el pasado 14 de enero de la cárcel Palogordo a la de máxima seguridad de Valledupar.

Este cambio se originó luego de que extorsionara a comerciantes y amenazara a policías en Bogotá a través de sus secuaces que delinquen en las calles.

"Yo puedo estar preso, pero aquí todos los muchachos están en la calle y estamos activos. Si ustedes quieren derramamiento de sangre, nosotros los vamos a complacer", dijo Satanás en un audio que se conoció en su momento antes de ser trasladado desde Santander.

El negro Ober, exmiembro de las Auc

Extorsiona desde todas las cárceles del país Foto:tomada del video de redes Compartir

Óber Ricardo Martínez Gutiérrez, conocido como alias el negro Óber, se encargaba de amenazar a los comerciantes de Barranquilla y municipios vecinos.

Este sujeto fue polémica en la cárcel de Palo gordo de Girón, en marzo del 2023, luego de que apareciera en un video lleno de argollas y joyas de oro mientras tomaba sopa, fumaba marihuana y amenazaba a comerciantes.

Tras este escándalo fue trasladado a otra cárcel de máxima seguridad de Colombia. Alias Óber integró las bandas paramilitares y se desmovilizó de las autodefensas Unidas de Colombia, AUC, estructura liderada por Juan Manuel Borre Barreto, la que comandó con su hermano Javier, y que fueron los autores en el año 2013 de los atentados y muertes de conductores de buses y vendedores de chance.

El SOS de las autoridades

Ante las constantes amenazas a miembros del Inpec, y el director de la Palogordo, piden a las autoridades que se asuma esta situación con cuidado y brinden garantías y protección.

"Somos objetivo si no cumplimos, es bastante preocupante, es la prueba reina, de que no hay garantías para ejercer nuestra función, estamos abandonados, no tenemos herramientas, no hay acompañamiento. Podemos estar diciendo que estas estructuras criminales nos tienen acorralados y amedrantados por el simple hecho de ejercer una función, hacemos un llamado", dice Nelson Sánchez Banderas, presidente del Sindicato del Inpec en Santander.

Agregó que hay zozobra y a la espera de que no pase nada, pues, por el momento, no se realizará el traslado de alias caregallo que exigen los delincuentes desde las calles.

Rodrigo González, defensor del pueblo regional, dijo que la situación es constante, las amenazas no paran en ese centro penitenciario. Piden una acción urgente por parte de la gobernación de Santander y del Estado.

"Necesitamos apoyo, necesitamos que sean cubiertos, garantizados en seguridad", asegura.

Redacción Bucaramanga

Escribir a: melmun@eltiempo.com