Capturan a confeso feminicida en Santander: hombre contó macabros detalles del crimen

Arianed Hernández Linares fue encontrada muerta en el corregimiento la India, en Landázuri, Santander, en la noche de este 18 de enero. Según detalles brindados por la Policía y por miembros de la comunidad, la víctima fue apuñalada en tres ocasiones y fue golpeada con piedras en todo su rostro y su cuerpo.



Se presume que el feminicida es un joven de 23 años de edad, oriundo de la costa caribe, y quien fue capturado en las últimas horas por ser el principal sospechoso.



Precisamente, en video quedó captada la versión del joven, quien confesó haber asesinado a la víctima y aseguró que dos niños de 12 y 13 años hicieron de cómplices en el crimen.

🚨#Santander | Fue capturado el presunto feminicida de la mujer de 54 años de edad que residía en el corregimiento La India en Landázuri, Santander. 📲 https://t.co/rDgHa272BB pic.twitter.com/gKKCYFurOp — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) January 19, 2024

En las imágenes se puede ver que, recién fue capturado, decidió contar lo que habría sucedido. En su testimonio dio a conocer que fue pareja de la víctima y que, al enterarse de que, supuestamente, ella tenía nexos con el narcotráfico, la atacó en la entrada de su casa, en compañía de los dos menores de edad.

"El niño me dijo que a esa vieja le dicen 'La Española'. (...) Ella andaba conmigo y me dijeron que estaba con el narcotráfico. Yo no me iba a meter en problemas con esa señora. Los pelados la siguieron en moto a donde ella vivía, llegamos los tres, iba a abrir la puerta y la agarramos”, fueron las palabras del confeso victimario.



También aseguró que ella intentó defenderse, razón por la cual él la atacó con arma blanca en el cuello: "La muchacha iba a coger el cuchillo, me iba a apuñalar, hubo forcejeo y yo alcancé a cortarla", confesó el joven en el video.

Esto es tenaz, me duele el 😭❤️ el viernes pasado tuve que ver un asqueroso video de #Feminicidio en #Bucaramanga. Hoy este hombre de 23 años confesaría por qué y cómo mató a una mujer de 53 años en #Santander Cómo sí nada dice que dos niños de 12 y 13 años participaron. pic.twitter.com/7V7iiRQSnr — Mely Múnera (@MelyMunera) January 19, 2024

Las autoridades aún no han esclarecido los pormenores del crimen y si la versión del joven es verídica.

Casos de feminicidio en Santander en lo que va de enero

Las alarmas en Santander comienzan a encenderse debido a que el dos de enero se presentó el primer feminicidio del 2024, en Bucaramanga. Un hombre asesinó con más de 20 apuñaladas a una mujer de 40 años en una residencia.



El 12 del mismo mes la Fiscalía confirmó que un señor habría abusado y asesinado a una niña de dos años en un hostal mientras su mamá trabajaba en Bucaramanga.



El 18 de enero se confirmó este presunto feminicidio en Landázuri, Santander, y en la tarde de este 19 de enero autoridades revelaron que otra mujer fue asesinada en Ocamonte, al parecer, por su pareja.



Además, en Barrancabermeja, también se habla de un homicidio de una mujer que recibió cinco heridas de arma blanca.



Melissa Múnera Zambrano

Corresponsal de EL TIEMPO - Bucaramanga.