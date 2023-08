Javier Rivas, un joven de 21 años, estaba retenido en la estación de Policía del centro de Bucaramanga desde el pasado 24 de julio cuando fue agredido por la comunidad tras apuñalear en varias ocasiones a su mamá.



El implicado recibió fuertes heridas en su cuerpo, pero según su abogada, Flor Alba Cely, en medio del trámite para que fuera remitido a un centro asistencial falleció en la estación de Policía por falta de atención médica.

Cely manifestó que Javier ya tenía detención domiciliaria, pero aún no había sido trasladado a la cárcel.



Fueron 15 días los que estuvo el agresor recluido en una estación sin supuestamente recibir atención médica.



"Ese muchacho agonizó y murió, no fue en el hospital, fue en la estación. Cómo es posible que un comandante tiene un moribundo en la Policía. Estamos hablando de la vida. Yo hacía las gestiones para que lo valoraran, pero cómo es posible que por una tramitología una estación de policía les exija a los abogados que haya unos protocolos cuando la salud y la vida no tiene protocolos, hago un llamado, porque muchos de los presos de Colombia se están muriendo", contó la abogada.



Por su parte, el coronel Alejandro Gaitán, comandante operativo de la Policía, entregó la versión de los hechos y explicó que Javier murió por un desmayo que presentó, mas no por las heridas que recibió por parte de la comunidad. ​

MELISSA MÚNERA ZAMBRANO

Corresponsal de EL TIEMPO - Bucaramanga.