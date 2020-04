El superhéroe colombiano que entrega comida a quienes más lo necesitan

Cuando se inició la cuarentena en Santander, muchas familias comenzaron a tener algunos problemas, pues la imposibilidad de salir hacia que muchas personas fueran suspendidas del trabajo o lo perdieran definitivamente, hecho que hace que no tengan dinero para subsistir al día a día.

Estas familias se encuentran en los barrios más pobres del área metropolitana de Bucaramanga, los cuales no han recibido apoyo, por lo que están enfrentando crisis económicas que nunca habían visto.



(Lea: El cura que pasó de figura de TV a ser suspendido por pederastia)



Personas se han dado cuenta que ellos necesitan un apoyo extra, por lo que varias iniciativas han surgido para donarles dinero, mercados o suministros de aseo. Una de las muestras solidarias es ‘Capitán Kit’, un joven santandereano que entrega ‘kits’ de mercados vestido como un superhéroe.



(Además: Escalofriante hallazgo de cadáver embolsado en Bello, Antioquia)



“Capitán Kit es un superhéroe, pero no el típico con poderes que salva gente de edificios o derrota villanos, es un héroe humano que busca, con el apoyo de los demás, ayudar a estas cabezas de familia que están sufriendo por que no tienen el dinero suficiente para comprar comida para toda su familia”, afirma Jonathan Pinzón, mejor conocido como el Capitán Kit.

No quiero que se reconozca a mi nombre nada, por eso creé este personaje para que la gente lo viera como un símbolo de esperanza FACEBOOK

TWITTER

Jonathan es un santandereano de 30 años que trabaja en una empresa de seguridad industrial y elementos de protección, la cual cerró de manera temporal el pasado 19 de marzo con el fin de proteger a sus empleados de la propagación del covid-19 que estaba recién llegando al departamento; pero fuera de esta vida normal, se dedica, durante esta cuarentena, a vestirse con una camiseta verde y una gorra blanca para salir a donar mercados a estas familias necesitadas.



“No quiero que se reconozca a mi nombre nada, por eso creé este personaje para que la gente lo viera como un símbolo de esperanza, por eso el color verde, y se unieran a él para ayudar a las familias que necesitan del apoyo de los demás santandereanos”, dice.



(Además: Asesinato de rector conmociona a Abejorral, en Antioquia)



Para poder cumplir con estas entregas y donaciones, Jonathan quería hacer un disfraz particular pero no encontró donde mandarlo a hacer, por lo que decidió coger una camisa, estampar el logo del personaje y salir a dar los mercados, pues eran tantas las ganas de donar que no había tiempo que perder.



Esta iniciativa se inició el pasado ‘viernes santo’ con una donación del mismo Jonathan a familias del barrio Los Ángeles de Bucaramanga, y a la fecha, ya se han hecho más de 500 entregas en los sectores menos favorecidos de Bucaramanga y el área metropolitana, como Campohermoso, La Joya, La Esperanza I, II y III, entre otros.



Pero cómo dice el mismo Capitán Kit, “esto es un trabajo de todos”, por lo que junto a él va un camarógrafo que registra todo el aporte, para que los demás santandereanos vean y se unan a esta iniciativa.



“Subo fotos de las donaciones a la cuenta de Instagram @capitankit_ para que la gente que quiera unirse y donar a estas familias lo haga”, añade.



(También: Policía intensifica controles para hacer respetar el aislamiento)



Estas donaciones, en dinero, son recolectadas por el mismo Jonathan, quien compra los ‘kits’ en una tienda local de su barrio, los cuales tienen 15 productos a un costo de 29.800 pesos; sin embargo, la gente que quiera apoyarlo de otra manera también puede armar por si mismos su propio mercado, el cual será recogido por el Capitán Kit y entregado a las familias que los donadores deseen.



La gente que desee unirse a esta iniciativa puede contactar al Capitán a través de su cuenta de Instagram o a través de WhatsApp al número 3114634972.



CÉSAR DUQUE

EL TIEMPO