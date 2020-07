Cantante colombiana denuncia amenazas en su contra

La artista de música popular Stefany Zabaleta publicó un video en sus redes sociales en el que denuncia haber recibido varias amenazas en contra de ella y de su familia.



"He recibido varias llamadas, mis padres se encuentran en una finca cerca al municipio de Barrancabermeja y me dicen que no puedo acercarme, yo la verdad no sé qué hacer. Me encuentro desesperada", dice en el video.



La artista asegura que los trabajadores que se encuentran en su finca familiar ya le habían comentado que habían sido víctimas de agresión por parte de unos sujetos que se acercaron a la zona.

Además, Stefany afirma que también han sido víctimas de hurto, pero que no había querido comentarlo públicamente porque no quería que sus amigos y seguidores se preocuparan.



Por el momento, la artista ha pedido apoyo en sus redes para que tanto sus seguidores como cualquiera que vea el video hagan un llamado a las autoridades para que su familia se pueda sentir segura nuevamente.



La cantante llegó a Bucaramanga cuando era menor de edad víctima del desplazamiento en la ciudad de Barrancabermeja. Stefany inició su carrera musical por su destacada participación en el reality 'La Voz'.

