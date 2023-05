Es muy pronto para saber realmente cuál es el panorama de los precandidatos a la Gobernación de Santander y qué clanes o que partidos políticos van a apoyar a los que le están apostando a manejar este departamento que tiene serias falencias en movilidad, seguridad, y problemáticas con el narcotráfico.



Al momento los clanes conocidos en la región como los 'Tavera', 'Aguilar', Villamizar' no le han apostado con seguridad a quienes han dicho que quieren administrar Santander.

Es actual diputado de Santander y ha tenido fuertes confrontaciones con Mauricio Aguilar. Foto: ARCHIVO PARTICULAR

En la lista aparecen pocos, son solo cinco, contrario a lo que sucede en la Alcaldía de Bucaramanga, que se extiende a más allá de los 20 aspirantes.



El primero que encabeza las posibilidades a lanzarse es el exalcalde de la ciudad de los parques, es Fernando Vargas, quien fue sancionado por presuntas irregularidades en la contratación cuando estuvo de administrativo.



Lo ideal para la contienda electoral de Vargas, es que los clanes y la política tradicional lo apoyen, sin embargo, hay aguas tibias y poca confianza para irse por este precandidato.



Analistas políticos le dijeron a EL TIEMPO que uno de los rumores era que el coronel Hugo Aguilar puede estar detrás del exalcalde para que gane las elecciones en octubre de este año.



Julio Acelas, del Observatorio ciudadano, dijo que Fernando Vargas aún no tiene apoyos, pero podría ser candidato fuerte y que incluso, lo puede apoyar el partido Liberal.



"Es un viejo político Liberal, empresario, Hugo Aguilar podría ser su jefe de campaña, es lo que están mirando, pero no hay nada claro, sería un candidato fuerte, apoyado por los políticos tradicionales, y por el partido Liberal que está muy cuestionado en Santander", dijo.



El segundo en la lista es el polémico diputado Ferley Sierra, que pertenece al Partido Verde. Él es un candidato independiente y alternativo. "Es un muchacho sin experiencia, muy de las redes sociales, y su desempeño público es muy corto", dijo Acelas.



Recordó que hace cuatro y ocho años Leónidas Gómez, un candidato similar a Ferley quedó de segundo en la Gobernación de Santander. Sierra se ha caracterizado por denunciar presuntas irregularidades del Gobierno de Mauricio Aguilar y su familia. En varias ocasiones ha protagonizado espectáculos en sedes administrativas y a través de redes sociales.



El tercero en la mira es Juvenal Díaz, no es político, y es quien viene de ser un general de tres soles de la zona de Antioquia, Urabá, iba a ser el comandante de las fuerzas militares de Gustavo Petro. "Es un general moderno, inteligente, habla tres idiomas, que decidió recorrer los municipios, ya recogió firmas. Es el único con claridad que va a ser candidato por firmas".



Juvenal no es de la política tradicional, pero tiene familiares como Iván Díaz Mateus, quien fue senador y representante a la Cámara.



Rodolfo Hernández, excandidato presidencial, era uno de los prospectos también para convertirse en un pre candidato a la Gobernación de Santander, sin embargo, los médicos hace algunas semanas le detectaron un tumor en el colon y debe ser sometido a un tratamiento multidisciplinario que requiere de varios días en una entidad médica.



Este quiebre en la salud afectaría su lanzamiento para convertirse en mandatario de los santandereanos. Acelas agregó que, también al interior de su movimiento político Liga de Gobernantes Anticorrupción, hay varios conflictos lo cual sería otro 'pero' para no lanzarse.

Rodolfo Hernández ocupa la curul 21 en el Senado de la República. Foto: Twitter: @ingrodolfohdez

El politólogo explicó que la otra posibilidad es que Hernández apoye a alguien y ese respaldo será importante y se verá reflejado en las votaciones de octubre.



"Rodolfo utiliza la mentira y el clientelismo como los políticos tradicionales, hay una percepción generalizada, mucha gente con la carrera a la presidencia se dio cuenta quién era Rodolfo. Yo creo que si no es candidato, se reduce la baraja, y al final será de la politiquería y clanes", contó en EL TIEMPO, Julio Acelas.



Hay otro escenario dentro de las posibilidades y es Oscar Jair Hernández, quien fue el jefe de la campaña presidencial del ingeniero Hernández. EL TIEMPO consultó con Oscar Jair, quien no descartó la posibilidad de lanzarse.



Nadia Pérez Guevara, investigadora de estudios políticos de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Unab, indicó que el lanzamiento de candidaturas está quedado. Puso de ejemplo el clan Aguilar y manifestó que no funciona si no se pone en la cabeza algún miembro de su familia y puso de ejemplo a Didier Tavera que terminó en una ruptura cuando fue gobernador de Santander.



En cuanto al diputado Ferley Sierra, dijo que, aunque suena mucho en redes no es tan fuerte, ya que se necesitan de más pactos y las maquinarias para la Gobernación no le alcanzarían. “Todo depende de las alianzas, Rodolfo puede aliarse con el verde o puede pasar otra cosa, Ferley es de atacar la corrupción, pero a nivel del departamento no se puede saber qué tanto cale”, agregó.

Juvenal hace recorridos en la Gobernación para recoger firmas. Foto: ARCHIVO PARTICULAR

¿Qué quieren los santandereanos y que necesita el departamento?



Para Acelas, los santandereanos ya no les emocionan el discurso de anticorrupción. La comunidad lo que quiere es tranquilidad a través de la seguridad que ha disminuido considerablemente, no solo en la modalidad de robo u atracos, sino también en homicidios y hechos violentos por el narcotráfico.



En la región opera el Clan del Golfo y el Eln, que serían los responsables del aumento de expendido de drogas, minería ilegal, hechos de sicariato. Lo que es Puerto Wilches, Barrancabermeja y Sabana de Torres, hay un incremento excesivo de homicidios y desde varios frentes se ha pedido el apoyo del Gobierno nacional, que aparentemente no ha escuchado.



En Bajo Rionegro y en la provincia García Rovira regresó el robo de ganado, que es otra de las peticiones de los campesinos y agricultores para cuidar y preservar su economía.



"En la gente hay mucho miedo, intranquilidad, la gente pide seguridad y no es el mantra de anticorrupción con el que antes se emocionaba. Se ha presentado un deterioro sistemático de la seguridad, tenemos grupos armados, el Clan del Golfo, que es un cartel del narcotráfico y opera con mucha fuerza en el Magdalena medio y el narcotráfico de Bucaramanga lo maneja, el Eln, se decía que no estaba en Santander, sí lo está, intimida a operadores de Ecopetrol , minería ilegal, esta problemática afecta a la provincia de Soto Norte, la presencia de venezolanos , que se identifican por robos , estafas, asesinados, y el sicariato, del 2017 a hoy han aumentado en un 50% ", explicó Acelas.



Otro frente a trabajar es la movilidad de la región, las vías están deterioradas y abandonadas, por lo menos, el 85 por ciento de las vías de Santander son terciarias y el 95 por ciento están en mal estado y se agravan con las lluvias.



Nadia Pérez indicó que hay problema serio de conectividad en cuanto a transporte y logística, que no le permite ser más competitivo por faltas de doble calzada en San Gil-Bogotá, la provincia de García Rovira o la ruta del cacao entre Barranca –Bucaramanga.



Por otro lado, también mencionó la problemática del conflicto armado por la conexión con norte de Santander. “En el Magdalena medio hay mucha dificultad, también hay discusiones fuertes con el tema ambiental y el páramo de Santurbán, hay un conflicto con la minería artesanal y ancestral”, concluyó.

Quiere lanzarse a la Gobernación de Santander Foto: ARCHIVO PARTICULAR

MELISSA MÚNERA ZAMBRANO

Periodista de EL TIEMPO - Bucaramanga​