El panorama político en Santander es de 61 candidatos de 10 listas, dos de ellas cerradas y una con una sola persona que es la del Pacto Histórico. Estos candidatos se la juegan por quedarse con las siete curules que tiene el departamento en la Cámara de Representantes.



Hay 16 aspirantes menos que hace 4 años, “la verdad es que en un porcentaje que supera el 60 por ciento de estos integrantes son llamados ‘de relleno’. Algo que sucede en todo el país. Realmente quienes están trabajando y aspiran a obtener un espacio en el congreso no superan los 15”, analiza Ancizar Casanova, analista político.



Actualmente el partido Liberal tiene tres curules, el Centro Democrático 2, la coalición de izquierda o alternativa una y Cambio Radical una.



Cuatro años después el mapa político ha variado circunstancialmente, el exalcalde y hoy candidato a la Presidencia, Rodolfo Hernández lleva una lista cerrada con su movimiento Liga de Gobernantes lo que hace variar el panorama.



Julio Acelas, analista político, hace un recorrido por las diferentes listas que aspiran a la Cámara.



“Esta lista tiene algo particular y es que Rodolfo se alió con los políticos tradicionales, con los clientelistas que él mismo denuncia, la lista la encabeza una candidata del ‘Pote’ Gómez y Mario Camacho entonces sí ahí hay una curul es de origen Liberal”, dice Acelas.



La lista del Partido Verde la encabeza Luz Danna Leal, hermana del actual diputado Giovany Leal, uno de los más votados en las pasadas elecciones.



La lista de la coalición Centro Esperanza tiene siete candidatos, entre esos el exalcalde de Piedecuesta Danny Ramirez y nuevas caras como Juan Sebastián López, quien cuenta con el apoyo del exsenador Leonidas Gómez.



“La lista de ‘Los Verdes’ puede sacar una buena votación pero difícilmente pueden tener umbral, la más reconocida es Luz Danna Leal, es un tema complicado. La de la Coalición Centro Esperanza está en la misma situación, con el factor que acá tienen dos fichas que pueden sacar buena votación, el exalcalde Danny Ramiréz que tiene maquinaría y el candidato Juan Sebastián López que tiene la votación de los sindicatos, esa lista es fuerte porque también está Pedro Nilson Amaya, el exconcejal”, analiza Acelas.



Hace tres años estas listas se unieron para sacar un solo candidato entre todos los partido que resultó siendo el congresista Fabián Díaz y esta vez no hubo unión.



“En el Pacto Histórico está una sola persona que no quiso renunciar pero todos los candidatos de ellos están en los Verdes y esto les puede generar mucha confusión”, agregó Acelas.

Por el lado del partido Liberal hay varios candidatos que cuentan con mucha maquinaría y la votación puede ser muy alta.



“Por un lado está Alvaro Rueda que es un jóven apoyado por Jaime Durán y por el lado de la alcaldía de Floridablanca y por el otro está Diego Frank Ariza que tiene todo el apoyo de los Tavera que manejan mucha clientela y los votos cristianos de Jhoana Chavez.”.



Acelas asegura que “a lo sumo el partido Liberal pasa de tres curules a dos y la segunda es disputada, con una segunda de Rodolfo y la de Cambio Radical que es la de Ciro Fernandéz pero sus apoyos se han dividido mucho”.



Centro Democrático va con siete candidatos encabezados por Oscar Villamizar, actual congresista a quien Acelas considera que podría quedarse con esa curul. La otra candidata que ha sido visible en este partido es la esposa del cuestionado ex congresista Edwin Ballesteros.



“Oscar logró capturar toda la representación de la gestión con el Gobierno Nacional y tiene toda la maquinaría para quedar”, dice.



Por el lado del partido Conservador, Acelas considera que puede recuperar la curul que perdió hace cuatro años.



“La presencia de Héctor Mantilla le da una nueva consistencia, tiene recursos, es dinámico porque pese a que fue alcalde es joven y nuevo en la política. Para mí se puede quedar con la mayor votación”, dice Acelas.



El analista se refirió a los movimientos de la familia que ha manejado los hilos de la política en los últimos años en Santander, los Aguilar, tras el escándalo que estalló de presuntas coimas en la gobernación de Richard y que lo tiene privado de la libertad.



“Los Aguilar están en su peor momento, pese a la chequera y el poder que tienen en la Gobernación, están reuniendo líderes de barrios pero yo creo que es incierto porque de las dos curules que están aspirando yo creo que solo se quedan con una, esto luego de ser los electores más grandes hace cuatro años”, concluye.



Finalmente el analista indicó que el comportamiento del elector santandereano aún es incierto, “hay mucha apatía, no habrá gran revolcón hacia los sectores independientes porque los candidatos están con muy bajos perfiles, no hay dinero y hay dificultades para que la gente vaya a las sedes pero se está viendo mucho despliegue de dinero en las campañas”, indicó



Los candidatos:

Centro Democrático: Óscar Villamizar, Johanna González, Mario Cárdenas, Martín Gutiérrez, Leonor Patricia Celis, Lizeth Sanabria y Liliana Botero de Cote.

Cambio Radical, Colombia Justa Libre, Mira y U: Ciro Fernández, Isnardo Romero, Constanza Madiedo, Marilú Vásquez, Esperanza Valbuena, Carlos Santamaría y Cleomedes Bello.



Partido Liberal: Diego Frank Ariza, James Cañizalez, Francy Álvarez, Carlos Hernández, Liseth Serna, Ruby Jimenez y Alvaro Rueda.



Liga de Gobernantes: Erika Sánchez, Juan Manuel Cortés, Adriana Duarte, Adriana Vargas, Ramón Amaya, Silvia Colmenares y Jairo Grimaldos.



Partido Conservador: Héctor Mantilla, Luis Eduardo Díaz, Gladys Carreño, Isnardo Jaimes, Iván Dario Osorio y Saula Hurtado.



Partido Verde: Luz Danna Leal, Germán González, Neigen Emigen Mesa, Jesús Manuel Sánchez,Jorge Edgar Flórez y María de Los Ángeles Velazco.



Pacto Histórico: Mary Andrea Perdomo.



Coalición Centro Esperanza: Danny Ramiréz, Juan Sebastián López, Pedro Nilson Amaya, Dary Becerrra, Salvador Rincón, María Castillo.