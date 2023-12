Las verdaderas razones por las que Bucaramanga perdió conexión con EE.UU

Bucaramanga perdió conexión a los Estados Unidos desde el aeropuerto Palonegro, en Lebrija, Santander. Este anuncio se dio a conocer en menos de dos semanas con dos aerolíneas, la primera mala noticia fue con Spirit, aerolínea que anunció que suspendió sus rutas a Fort Lauderdale, es decir, que a partir del 17 de enero del 2024 ya no se tendrá este trayecto internacional.



El segundo anuncio que afecta a Santander se hizo enseguida, semanas después de Spirit, Pero con Avianca en el que se reportaba que ya no tendría conexión con Miami, Estados Unidos.



Esto fue un golpe para los empresarios, turistas y gremios que veían a Bucaramanga como una ciudad llena de competitividad en el extranjero.

Las razones de fondo sería la falta de promoción e inversión por parte de algunas autoridades locales y, además, que Santander no está en el mapa de turistas internacionales. Pues a Colombia han llegado tres millones de viajeros internacionales de enero a Julio, pero Santander solo ha recibido 18 mil, una cifra muy corta que equivaldría a un promedio del 0.75%.



Por ejemplo, la explicación que entregó Spirit al anunciar suspensión de la ruta fue que por mantenimiento a varios aviones se iba, arreglo que dura entre tres a seis meses. Además, la cuota de compensación, es decir, desde la Florida a Bucaramanga, ha estado en un porcentaje bajo, entonces se sacrificaban dichos trayectos.



En cuanto a Avianca, las razones principales de la cancelación de esta ruta que se estaba dando desde hace 11 meses fue la falta de rentabilidad, estabilidad y el rendimiento.



Juan Camilo Beltrán, expresidente de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, fue enfático en decir que la Alcaldía nunca giró lo que le correspondía para la inversión en promoción de dichas rutas y que, por lo menos, en la ruta de Spirit la suspensión no se debe a la falta de demanda.



“Esperamos que la ruta se pueda activar en el corto plazo, pero se requiere de un esfuerzo decidido de las autoridades, de los empresarios…Los vuelos de aquí hacía allá salían full, había limitaciones desde Estados Unidos hacía acá, era inferior, pero la ruta funcionaba, Esta ruta logró una gestión de 5 años. Cuando estábamos en la búsqueda de la ruta, las aerolíneas hacen una apuesta, y le apostaban a Santander, esos esfuerzos eran compromisos, se habían adquirido, eran de promoción de destino, de región, de actividades que nos trajeran más pasajeros de Estados Unidos, muchas actividades nos prometieron y casi todas cumplieron como la Gobernación, los gremios cumplieron, pero, lastimosamente la Alcaldía no cumplió en temas de promoción regional”, reveló Beltrán.



Este medio consultó con el secretario de competitividad de Santander, Raúl Julián Serrano, quien indicó que por parte de la gobernación se cumplió con la cuota de inversión para la promoción de destino con 200 millones de pesos, desde la Secretaría de Cultura.



Agregó que la versión de Spirit se debe a que 11 máquinas deben remasterizarlas y arreglarlas y Estados Unidos es muy exigente con el funcionamiento de las aeronaves.



“La puerta sigue abierta, el mes de marzo se tendrá que conversar con ello, serán dos meses que no tendremos conexión, pero esperamos que vuelvan a retomar la ruta, quizás no con la misma frecuencia, que eran cuatro, sino dos, y para los de regreso, dijeron que teníamos que mejorar la cuota de compensación, teníamos que hacer una alianza para mejorar la promoción que hay”.

No permiten el paso de basuras por protesta. Foto: Melissa Múnera

Con respecto a Avianca, el funcionario se atrevió a asegurar que esta aerolínea fue depredadora del vuelo de Spirit y lo lamentable es que no ganó ni la una, ni la otra.



“Avianca se da el plus de llevar carga, y Estados Unidos es el primer socio comercial de exportación para cargar café, cacao, frutas, calzado, cárnicos, confecciones, que enviamos, bueno sería como garantía mantener y sostener la rentabilidad de una ruta, son variables adversas”, dijo Raúl Julián.



Para el secretario lo que hizo falta fue hacer promoción desde los Estados Unidos hacia Bucaramanga, Santander, en aeropuertos y buscar un operador de promoción en la Florida.



Puso el ejemplo de que en la celebración de los 400 años de Bucaramanga se pudo haber invertido una gran promoción con EE.UU.



“Será el próximo alcalde que se siente con la aerolínea y tratar de volver a enamorarlos, ellos nos hablaron de suspensión, no de que se van definitivamente, tenemos la esperanza de que regrese ese vuelo”, concluyó.



Entre tanto, Viviana Velazco, directora de la Agencia de Promoción de destino de Santander, dijo que la región no está en el ojo de los extranjeros y quizá esto hace parte de la falta de promoción por parte de las diferentes autoridades competentes.



Reconoció que, aunque se han hecho esfuerzos se están quedando cortos en la promoción turística para que desde afuera del país sepan que Bucaramanga es un lugar a visitar.



“Evidenciamos que Bucaramanga no la conocen totalmente, preguntar dónde queda, cómo llego, demuestra que no estamos haciendo la tarea en materia de promoción de región, hay que construir una narrativa de destino, es contar qué tenemos para el mundo, cómo queremos vender a Santander, un turismo sostenible, sí había compromisos de promoción de la ruta que no se cumplieron en su totalidad”, dijo Velazco.



Destacó que la segunda razón de la suspensión de la ruta con Spirit fue que Bucaramanga está en el último puesto en cuanto a ocupación desde los Estados Unidos a Santander.



“Miraron números y la ruta nuestra con Bucaramanga estaba en el último renglón de comportamiento y de ocupación y rentabilidad, eso no quiere decir que la ruta estaba mala, pero si hay algo importante y es que debemos mejorar el tema de los pasajeros, es decir, necesitamos que desde Usa lleguen más visitantes a Bucaramanga”, dijo Velazco.

Uno de los atractivos turísticos de Santander es el Ecoparque Cerro del Santísimo, un espacio de 9,5 hectáreas donde se encuentra una escultura de Cristo de 33 metros de altura. Foto: Jaime Moreno. El Tiempo

Según las cifras del ministerio de comercio e industria y turismo, a Colombia le está yendo muy bien en visitantes internacionales, pues está en el segundo puesto como mejor país de reactivación de América, pero a Santander solo han llegado 18 mil turistas, de dos millones que han llegado durante el año. Eso equivale al 0.79 %, es decir, es un porcentaje muy corto.



EL TIEMPO consultó con una fuente de la Alcaldía de Bucaramanga para conocer por qué no hizo la inversión prometida para la promoción con estas rutas internacionales y una fuente le dijo que no estaban de acuerdo con girar 1.500 millones de pesos en un cheque en blanco, pero no porque no tuvieran la intención de ayudar, sino que, al parecer le estaban pidiendo ese monto sin cronograma y sin estrategias establecidas de cómo se iba a originar la promoción de destino.



Además, que este dinero no se ha entregado desde antes de la Alcaldía de Juan Carlos Cárdenas, es decir, que en la Rodolfo Hernández tampoco se cumplió con los compromisos adquiridos.



Por ahora, Bucaramanga queda con una sola ruta internacional con CopaAirlines hacia Panamá.



Ante estas dos rutas suspendidas, se va a plantear una mesa para que se vuelva a activar la ruta hacia los Estados Unidos, pero esto será ya con el gobierno de Jaime Andrés Beltrán, alcalde electo de Bucaramanga.

Ubicado en Santander, en el cañón del Chicamocha

MELISSA MÚNERA ZAMBRANO

Corresponsal de EL TIEMPO - Bucaramanga