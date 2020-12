Campesinos de Santurbán convierten la cebolla en polvo 

Alfonso Rodríguez es un cultivador del páramo de Santurbán.



Siembra cebolla y maca (una planta medicinal) y desde hace varios años comenzó a descubrir que debía innovar para que sus productos pudieran comercializarse más fácil.

“Tengo quince años investigando sobre la producción de cebolla y maca (...) hace como 30 años comencé a cultivar la cebolla de rama tradicional pero siempre me daba pérdida y alguna vez hablé con un estudiante y me explicó que los cultivos que tenían más salida eran los ecológicos y comencé a transformar la huerta tradicional a ecológica”, relata Alfonso.

Este primer cultivo se le perdió todo, era inexperto y no conocía el tema.



“Estando en todos esos intentos di con las semillas de la maca. Yo lo hago desde ceros, lo industrializó y todo y la vendo en polvo”, dice el campesino.



Este emprendedor da a conocer sus productos en tiendas naturistas pero ha sido muy difícil, sin embargo, contó que ahora ya cuenta con registro Invima y espera poder llevarlo a almacenes de cadena.



Por lo pronto, está yendo todos los fines de semana al Refugio Piedra Parada donde organizan un mercadillo con campesinos de la región para que puedan dar a conocer sus productos a los cientos de turistas que llegan al páramo.

Cebolla en polvo. Foto: Suministrada.

“La intención es que los pequeños productores encuentren apoyo en este proyecto social, por esa razón extendimos la invitación y esperamos que den a conocer sus productos” aseguró Nicolas Mantilla, propietario del Refugio.



En este mercadillo hay productos novedosos de tipo orgánicos, cultivados y por campesinos del sector, no solo está la cebolla larga en polvo sino que se pueden encontrar: mermeladas de agraz, tejidos en lana virgen y los vinos de diversos frutos rojos.



Reynaldo Jerez es el productor de este vino de frutos rojos. La mora es de los productos que más se dan en esta zona que experimenta temperaturas de cero grados centígrados.



“Nuestro vino es totalmente orgánico, no lleva nada de químicos y es hecho con mora de la región. El proceso dura hasta un año. Extraemos la fruta, la seleccionamos y la maceramos por 20 días y luego lo llevamos a una fermentación alcohólica por tres meses y luego otros seis meses. Cuando el producto sale al mercado ya tiene un año de producción”, cuenta Reynaldo.



Vino de moras. Foto: Suministrada.

BUCARAMANGA