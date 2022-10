Sergio Delgado no ha perdido la esperanza y mucho menos la fuerza mental de seguir buscando a su mamá que desapareció el 14 de julio en Piedecuesta y la última vez que se vio fue en cámaras de seguridad en el sector del Pescadero en Santander.



Se trata de Rosalba Velandia, una mujer de 56 años, que sufre de depresión y de la que no se tiene rastro desde hace tres meses.

Delgado no pierde la esperanza de encontrarla y por eso emprendió un recorrido desde Santander para llegar a Bogotá.



Con una mochila, una pancarta con la foto de su progenitora y una muda de ropa puesta caminó a pie por las carreteras entregando volantes con la cara de Rosalba para que alguien la identifique.



"Yo anhelo volver a abrazar a mi mamá, quiero que la cara de mi mamá la vean todos, siento gozo porque llegué a Bogotá, pude hacer algo por ella. No importa el dolor de las piernas, las lluvias, muchos retos se me presentaron en la carretera. Me duele todo, luchar por ella lo vale, mi mamá va a aparecer".



Su 'viacrusis' duró 23 días cruzando las montañas de Santander hasta llegar a Bogotá. Asegura que ha sentido mucho dolor por no tener ninguna respuesta, pero, insiste en que seguirá buscándola por todo el país.



Además, en medio de su búsqueda por las carreteras se dio cuenta que mucha gente tiene seres queridos desaparecidos.



Por lo anterior, organizó una velatón que se hará el 30 de octubre en el parque Nacional de Bogotá, a las 3:00 p.m. por los desaparecidos de Colombia. Ese día Rosalba cumple 57 años.



"Después de llegar a la casa Nariño, ahora debo tener más fuerzas, debo imprimir muchas invitaciones. traiga su vela, su bomba blanca, la camisa con un estampado del familiar, la unión hace la fuerza, habrá una voz más grande".