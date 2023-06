Un conductor en alto grado de embriaguez golpeó en la madrugada de este 17 de junio al director de Tránsito de Bucaramanga, Carlos Bueno, durante los operativos nocturnos para reducir la accidentalidad en la capital, a los cuales siempre suele asistir el funcionario.



El ataque físico ocurrió en el parque San Pío, sobre las 4:30 a. m. Los agentes de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga le pidieron al conductor de un vehículo que se detuviera para hacerle pruebas de control.

Debido a que los policías notaron que el conductor podría estar bajo los efectos del alcohol, le solicitaron hacerse una prueba de alcoholemia.



“Le dijeron que, como es debido, se tenía que someter a la prueba de alcoholemia. Ahí los ánimos se fueron calentando. El pasajero intentó mediar, pero con el objetivo de sobornarnos”, contó Carlos Bueno.



Este es el precio que debemos pagar los funcionarios que cumplimos con nuestro deber y el nuestro es seguir salvando vidas en la vía https://t.co/LbSrf9feaV — Carlos Bueno (@cebuenocad) June 17, 2023

El resultado fue grado tres de alcoholemia y pasados varios minutos, cuando se le estaba haciendo la respectiva inmovilización del vehículo al ciudadano, este agrede al director de Tránsito, pues las autoridades no aceptaron el soborno que el pasajero del carro intentó hacerles.



“Se le informa que se le debe inmovilizar el vehículo y comenzar el proceso que lo deja sin licencia por 10 años. Él se acerca a mí, me tiró al piso y me iba a empezar a patear. Me defendí con las piernas y ahí la Policía lo detuvo”, cuenta el funcionario.



La situación fue controlada, el agresor fue capturado y el vehículo inmovilizado. Luego, después del ataque, Bueno acudió a la Fiscalía e interpuso una denuncia por agresión a servidor público.



“La molestia del agresor fue porque no accedimos a soborno. Entonces se aplicó la ley y les molestó. Que la gente sepa que cuando lleguen a los operativos se va a aplicar la ley”, enfatizó el director.



DUVÁN ÁLVAREZ

Redacción NACIÓN - EL TIEMPO