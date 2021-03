Con velatón piden investigar muerte de universitaria en Bucaramanga

Amigos y familiares de Paula Andrea Martínez, una estudiante de medicina de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (Unab), siguen sin consuelo tras conocerse que el cuerpo de la joven fue hallado sin vida en una construcción el pasado lunes 22 de febrero.



Paula Andrea se encontraba cursando su último año de Medicina en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Unab, el cual había iniciado el 1 de diciembre pasado, siendo aceptada para hacer parte de su internado en el Hospital Universitario de Santander (HUS). Allí estaba, actualmente, rotando por la especialidad de cirugía pediátrica. Era una promesa de la medicina.



El domingo 21 de febrero, el día antes de que fue encontrada muerta, salió de su casa sobre las cuatro de la tarde para dirigirse a cumplir el turno en el Hospital Universitario de Santander, ubicado en la carrera 33 con calle 32 de Bucaramanga, pero nunca llegó a ese destino.



Según una versión preliminar, la joven habría tomado un vehículo a través de una plataforma de transporte que la llevó al hospital psiquiátrico San Camilo ubicado en la calle 45 con carrera novena, al otro lado de donde se supone debería cumplir el turno.

Sus familiares y amigos encendieron las alarmas ese mismo domingo en la noche al notar que Paula no aparecía ya que no era usual que ella despareciera sin dejar rastro.



Sin embargo, en la mañana del lunes 22 de febrero, empleados de la construcción ubicada en el sector de la Puerta del Sol, dieron aviso a las autoridades del hallazgo de un cuerpo de una joven con uniforme de médico.



El cuerpo de Paula estaba sobre el asfalto de la construcción. La primera hipótesis de las autoridades es que podría tratarse de un suicidio, sin embargo, sus amigos insisten en que no tenía ningún antecedente para quitarse la vida.



El director de Fiscalías en Santander, Oliden Riaño, no descartó otro factor en la causa de su muerte y aseguró que están investigando todos los detalles para poder esclarecer el hecho.

El próximo domingo 7 de marzo, se cumplen 15 días de la desaparición y posterior muerte de Paula Andrea y sus amigos y familiares están convocando a una velatón en el lugar donde fue hallada muerta.



La invitación -que está publicada en redes sociales- y con la cual utilizan el #JusticiaPorPaulaAndrea, indica que la velatón se llevará a cabo ese domingo a las 6 de la tarde en este sector de la puerta del sol, e invitan que que las personas que deseen ir a apoyar este homenaje, lo hagan con ropa blanca y utilicen el tapabocas.



BUCARAMANGA

