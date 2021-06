Vandalizan sede de Servientrega y cajero de Servibanca en Bucaramanga

Este miércoles Bucaramanga vivió una nueva jornada de manifestaciones. Sin embargo, en horas de la noche se presentaron alteraciones del orden público durante las cuales varios inmuebles privados y públicos resultaron afectados.



Los enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes iniciaron hacia las 8:00 p. m. cerca de la Universidad Industrial de Santander (UIS), pero a medida que avanzaba la noche la situación se fue agudizando.



(De interés: En Providencia protestaron por las demoras de la reconstrucción).

Sobre las ocho y media de la noche, en medio de los disturbios, una mujer denunció que su vehículo, que se encontraba parqueado a la entrada de su vivienda, recibió varios impactos de piedras que afectaron los vidrios, espejos y puertas de su carro.



Además, Melisa Franco, secretaría del Interior, dio a conocer que durante los enfrentamientos varios civiles y dos policías resultaron heridos.



A su vez, el coronel Luis Quintero, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, resaltó que hubo varias señales de tránsito vandalizadas, al igual que las instalaciones de un Servientrega y un cajero de Servibanca.



(Lea también: Tuluá, del horror de decapitado al hallazgo de otro joven en el río).

"Vandalismo sin ningún tipo de justificación contra el sector bancario, contra un Servientrega, contra las señales de tránsito. E igualmente diferentes afectaciones también a bienes privados como es la quema de una motocicleta, el daño a un vehículo de personas que no están participando de las protestas y que no están participando de las protestas y que simplemente son víctimas", explicó el coronel Quintero.



(Siga leyendo: Extienden toque de queda y ley seca por dos semanas más en Santander).



Así mismo, resaltó que estos desórdenes se realizaron con piedras, palos y bombas molotov y papas explosivas. Razón por la cual, aseguró que como institución respetan el derecho a la manifestación pacífica, pero rechazan la violencia.



"Rechazamos todos estos actos de violencia que no conducen a nada y que causan un grave daño a la ciudad", concluyó Quintero.

Más noticias