Un violento e indignante hecho que ocurrió en Bucaramanga ha prendido las alarmas de las autoridades. Un menor de 16 años fue golpeado y drogado hasta convulsionar en plena calle.



De acuerdo con el padre del joven, después del colegio, su hijo fue abordado por unos delincuentes que le querían quitar su dispositivo móvil. Sin embargo, no quedaron contentos con solo atracarlo.

En ese sector lo abordaron dos personas, lo intimidaron con un cuchillo y le quitaron todas las pertenencias, de ahí para allá él no se acuerda nada FACEBOOK

TWITTER

El estudiante salió de la institución educativa ubicada en el barrio San Rafael y tomó un bus, el cual no terminó su recorrido. Por lo tanto, algunos pasajeros, incluido el menor, les tocó bajarse del vehículo y seguir su camino a pie.



De hecho, José David Caballero Galvis, padre del menor, le contó a Blu Radio que “el bus no terminó el recorrido y lo dejó en la Iglesia del Café, por la principal, por arriba, porque él iba solo. El niño le dijo que él iba para el Café directamente, hasta la parte de abajo, pero el conductor le respondió que se devolvía ahí y le tocó bajarse. En ese sector lo abordaron dos personas, lo intimidaron con un cuchillo y le quitaron todas las pertenencias, de ahí para allá él no se acuerda nada”.

(Puede leer: Cuatro capturados por matar a hombre en mirador en vía hacia aeropuerto de Bucaramanga).

¿Cómo lo encontraron?

Tras el asalto, el menor empezó a convulsionar en la calle, donde fue hallado por unas señoras que le brindaron ayuda inmediata.



El joven fue trasladado al Hospital del Norte. Las mujeres que lo encontraron reconocieron el uniforme y fueron al colegio para dar la información.



El padre del menor se enteró y fue al centro médico, donde se supo que, al parecer, los delincuentes le habían suministrado escopolamina.

(Además: Video: ladrón que robó local en Bucaramanga fue linchado y le quemaron la moto).

Facebook Twitter Linkedin

Entre el primero de enero y el 8 de junio del año pasado, se denunciaron ante la Fiscalía 807 robos con uso de sustancias tóxicas en todo el país. Foto: Juan Pablo Rueda / Archivo EL TIEMPO

Allá lo internaron, lo atendieron y ya esta mañana evolucionó. Ya habla, ya conoce a las personas porque él estaba desorientado, él no sabía ni cómo se llamaba, ni quién era. FACEBOOK

TWITTER

Por lo tanto, y ante las constantes convulsiones, los profesionales decidieron trasladarlo al Hospital Universitario de Santander.



“Allá lo internaron, lo atendieron y ya esta mañana evolucionó, ya habla, ya conoce a las personas porque él estaba desorientado, él no sabía ni cómo se llamaba, ni quién era. Ya hablamos con él y me dijo que dos personas lo abordaron y de un momento ahí comenzó a sentirse mal y no se acuerda nada más”, contó el papá.



Las autoridades están investigando el caso y están buscando a los responsables.

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias

Paro de taxistas: queman llantas en la vía hacia el aeropuerto de Bucaramanga, video

Hombre murió en estación de Policía en Bucaramanga tras ser agredido por comunidad

Video: brutal choque entre campero y camión en Santander deja 4 muertos de una familia