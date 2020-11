Bucaramanga tendrá comercio 24 horas en el día sin IVA

El comercio de Bucaramanga se prepara para el tercer día sin IVA. La alcaldía anunció levantamiento de medidas restrictivas que se establecieron en las dos fechas anteriores.



Se permitirá la operación de los establecimientos comerciales 24 horas, desde las 0:00 horas del sábado 21 de noviembre hasta las 23:59 horas del mismo sábado, esta medida es exclusiva para establecimientos de comercio, no incluye otras actividades como los bares, restaurantes, tiendas o fuentes de soda, quienes podrán ejercer su actividad en particular la venta a la mesa de licor únicamente en los horarios establecidos que van máximo hasta las 11 pm.



"Se suspende la venta presencial de electrodomésticos, computadores y equipos de comunicaciones en todos los establecimientos de comercio del municipio considerados grandes superficies. Únicamente estos dispositivos se podrán vender por canales virtuales o no presenciales", indicaron desde la Alcaldía.



El sábado no se implementarán medidas restrictivas adicionales como: pico y cédula o pico y género entre otras.



El 92% de las transacciones realizadas en las dos jornadas anteriores, se generaron de manera presencial por lo que los centros comerciales han reforzado los protocolos de bioseguridad y mantendrán el aforo permitido.



"Cuatro de cada cinco ventas se generan el sábado y el hecho que el día sin IVA caiga un sábado va a mejorar las ventas", indicó Alejandro Almeyda, director de Fenalco Santander.



Según una encuesta efectuada por esta entidad, las ventas que se efectúan en noviembre y diciembre representan el 70 por ciento de las totales del año por lo que Fenalco ha diseñado una estrategia que consiste en 'madrugarle a la navidad' donde el día sin IVA y el viernes negro serán fechas clave para la reactivación económica.





Dentro de esta estrategia contemplaron la extensión del vienes negro donde no solo será el próximo 27 de noviembre, sino que las ofertas serán por todo el fin de semana.

Adelanto de prima

Entidades públicas como la Alcaldía de Bucaramanga y algunas empresas privadas, han adelantado la prima para que sus empleados puedan aprovechar estas fechas y hacer las compras decembrinas con descuentos.



Una de esas empresas privadas es la Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo, Uniciencia, donde adelantaron la prima. "Contamos con el apoyo decidido por parte de todos nuestros empleados y con varias ayudas por parte del Gobierno Nacional lo cual nos llevan a tomar la decisión de hacer un esfuerzo para adelantar el pago de las primas de forma parcial a nuestros empleados buscando ayudar al consumo y buscando que con el esfuerzo de todos reactivemos la economía", indicó Diego Tamayo, rector de la institución.

