La carne de lomo fino en Bucaramanga está en 80.900 mil pesos el kilo, según un boletín Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (Sipsa) del DANE que reveló en los meses de mayo, junio, julio y agosto.



Esto quiere decir que la ciudad más cara a nivel país en donde venden este tipo de res es Bucaramanga, siguiéndole Medellín, (54.200) Bogotá, (41.333) Barranquilla (39.500) y Pereira(35.750).

Carne de lomo fino es la más cara en Bucaramanga Foto: Suministrada a EL TIEMPO

Necesitamos tres mataderos y no dos, necesitamos tener un matadero de cerdo, estamos pidiendo de alguna manera que alguien lo coloque, nos hace falta en la región. Solo un matadero genera riesgos. FACEBOOK

Algo similar sucede con la pechuga de pollo que está en 16.600 en Bucaramanga, y de igual manera, le sigue Medellín, (14.378) y Bogotá con 13. 844 pesos.



Desde la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica, Acodrés, en la 'ciudad de los parques', se manifestó la preocupación por los costos de la carne, debido a que han tenido que subir los precios en sus menús y esto afecta la clientela en los restaurantes.



Rafael Mendoza, gerente de Zirus Pizza y miembro de la asociación de Acodrés, contó que las carnes más caras que están por encima del 20 por ciento en Bucaramanga en comparación a otras ciudades son el lomito, costilla, Punta de anca, capones, chatas, posta de pierna trasera.



Con confusión Mendoza dijo que en otras regiones del país el kilo de la carne ha bajado, pero en Bucaramanga el precio sigue igual y desconoce las razones, teniendo en cuenta que Santander es un sector ganadero.



Se refirió a los mataderos indicando que quizá se necesite un tercero para no tener altos costos. En el Bucaramanga solo hay dos, Manzanares, en Río Frío, Floridablanca, y Vijagual, en Rionegro.



“No sabemos por qué el aumento. Entendemos también que el ganado en Santander está más caro en comparación al país, no entendemos porqué, hemos mandado la preocupación a los proveedores de carne, pero nos dicen que ellos tampoco entienden por qué no ha bajado el ganado conforme debió bajar en la región”, contó con asombro.



Por otro lado, dijo que se necesita un matadero de cerdos en la región y esta idea ya se ha solicitado en varias ocasiones, desde hace muchos años, a autoridades nacionales. Explicó que lo piden porque los cerdos están siendo enviados hacia Medellín, y los devuelven, elevándose el costo de traslado.



“Necesitamos tener tres mataderos y no dos, necesitamos tener un matadero de cerdo, estamos pidiendo de alguna manera que alguien lo coloque, nos hace falta en la región. Solo un matadero genera riesgos, se habla que quieren cerrar uno. Imagínate llevar un cerdo ocho horas vivo en un camión hacia Medellín, hacer el sacrificio y pagarlo allá, y venir con un camión refrigerado nuevamente hacia Bucaramanga, el costo es terrible, es increíble”, relató el gerente de Zirus Pizza.

Aproximadamente 7.600 millones de personas en el mundo consumen carne de forma habitual. Foto: iStock

El empresario manifiesta que esto es un gran golpe para la asociación de restaurantes debido a que desde pandemia les tocó elevar los costos de los platos y desde esa época no se han podido acomodar a un precio justo.



Por otro lado, Luis Armando Murillo Santos, empresario de Multicarnes Guarín, contó que la carne en Bucaramanga está cara desde hace siete años por Minerva y la exportación de ganado de otros países.



Aseguró que están a la espera de que haya un ‘bajón’ de la carne y que en la capital de Santander se vean beneficiados. “Santander es una región ganadera para que esté a los precios que estuvo. Esperamos que empiece a bajar a un precio flexible”.



El precio elevado de la res ha generado que la gente disminuya el consumo de la misma y compre menor cantidad.



“Si abren los mataderos, es una buena opción, y eso es muy bueno porque se acaban los monopolios y se acomoda el precio y se vuelve estable para el consumidor”.

Termómetro para carnes y pollos. Foto: iStock

EL TIEMPO consultó con Fredy Orduz, secretario de agricultura de Santander, quien indicó que en el departamento hay siete plantas de beneficio animal, (Málaga, Villanueva, Oiba, Vélez, Bucaramanga, Floridablanca y Barrancabermeja), y posiblemente el precio no ha disminuido por el frigorífico que era de Minerva y está en el área metropolitana de Bucaramanga, ya que es el único que exportaba carne y está suspendida su actividad en consecuencia por el valor del alimento.



El llamado que se hace desde esta secretaría es a los productores de carne, el funcionario indicó que les están pagando alrededor de 8 mil pesos el kilo y eso debe verse reflejado en el consumidor final para que le cueste menos el producto y eso no está sucediendo en Bucaramanga.



“Debería venir una baja e igualarse los precios en los próximos días, además, ha habido cierres en los Llanos y los comercializadores han venido a buscar carne acá, lo que pensamos es que debe bajar. Sabemos que a un productor de ganado se le está pagando un promedio 8 mil el kilo, y un lomo ancho puede estar en 18 mil, pero si compramos en un almacén de cadena podría incrementar, podría ser de 21 mil pesos. El llamado es a los comercializadores de carne y puntos de venta, de que disminuyan el costo, porque no se ve reflejado a la baja. Esa regulación no la hacemos nosotros, la hacen los comercializadores y expendedores, dijo Orduz.



Según el boletín del Dane, en los últimos tres meses el lomo fino de carne está en 80.900, es decir, el precio se ha mantenido en uno muy alto en comparación a otras ciudades.



Se consultó con la entidad para conocer las posibles causas de la no variedad de precios de la res en Bucaramanga, pero desde la oficina de comunicaciones se manifestó que el viernes saldrán nuevos resultados de los precios de este alimento y a partir de este nuevo informe habrá un pronunciamiento



MELISSA MÚNERA ZAMBRANO

Corresponsal de EL TIEMPO - Bucaramanga.

