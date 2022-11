Edward Quintero de 44 años, santandereano, pero que vive en Estados Unidos, llegó hace dos semanas a Bucaramanga a compartir con su familia y pudo percibir la inseguridad de la ciudad de los parques.



Explicó que fue víctima de robo, cuando se encontraba en Real de Minas. Cuatro personas en dos motos le dispararon en una de sus piernas con arma de balines al intentar huir.

Al caer al piso por su herida, los sujetos le robaron un rosario de oro, sus papeles, y un canguro con celular y otras cosas materiales.



"Yo estaba acomodando la moto, llegó un tipo por detrás a quitarme el rosario, intenté salir corriendo, llegó un tipo acuerpado, me apuntó con un revolver largo, luego me disparó en la pierna, me quitaron el rosario de oro, un canguro donde había dólares, papeles, y otras cosas".



Finalmente, fu atendido en una entidad médica y fue dado de alta. Resaltó que la inseguridad en Bucaramanga está desmedida.