Pese a lograr 60 mil firmas, se cayó revocatoria del alcalde de Bucaramanga

El proceso de revocatoria de mandato contra el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, no continuará.



Así lo confirmaron este martes en la mañana los promotores del movimiento, quienes argumentaron, entre otras cosas, que los tiempos no les alcanzan, a pesar de que ya recogieron 60.000 firmas.



Pedro Nilson Amaya, uno de los líderes del proceso, aseguró que "desafortunadamente los tiempos no nos alcanzan" por movimientos jurídicos que, denunció, se hicieron desde la Alcaldía.



Explicó que, si bien ya se recogieron 60.000 firmas, de las cuales 40.000 están validadas, para que el proceso sea exitoso tienen que llegar a las 100.000 firmas para que el margen de error esté a su favor.



Agregó que personas "que rodean al alcalde de Bucaramanga utilizaron un abuso del derecho que hoy nos está golpeando en la ciudad. Con una tutela, prácticamente, nos tienen suspendida la recolección de firmas por los protocolos de bioseguridad".



Amaya, quien es exconcejal de Bucaramanga, contó que los protocolos de bioseguridad fueron radicados el 12 de junio, pero el secretario de Salud se declaró impedido, y señaló que hay una recusación contra el alcalde ad hoc que se nombró para este proceso, lo que también complica el proceso.



"Con esa tutela, con todas esas artimañas jurídicas que hicieron, hoy, prácticamente, colocaron las trabas para no poder seguir con la avanzada recogiendo firmas en las calles", dijo Amaya, y agregó que en este caso hay "un abuso del derecho" y la "justicia fue engañada".



La tutela, además, pasó a segunda instancia en la Corte Suprema de Justicia, por lo que considera que allí "se va a demorar mucho más".



