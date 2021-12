Las quemas de pólvora que estaban organizando un club y un hotel en Bucaramanga levantaron polémica en la ciudad.

Usuarios en redes sociales rechazaron el hecho ya que según fundaciones de animalistas, en esta época de fin de año han muerto más de 30 mascotas a causa de esta pólvora.



De hecho, el alcalde de la ciudad no realizo la tradicional quema de pólvora del 22 de diciembre por este hecho.



Al conocerse la publicidad de las quemas de pólvoras que estaban programadas para el último día del año, la alcaldía anunció que no tienen permisos por parte de ellos.



"Ninguna de estas dos quemas de pólvora tiene autorización por parte de la Alcaldía

y no permitiremos que se realicen. Las afectaciones que pueden generar a la ciudadanía, al medioambiente y a los animales son enormes. Más responsabilidad, por favor", dijo Juan Carlos Cárdenas, alcalde de la ciudad.



Por decreto departamental la pólvora está prohibida en Santander.



BUCARAMANGA