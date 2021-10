Madre pide ayuda para repatriar el cuerpo de su hija fallecida en México

Según los reportes de las autoridades de Ciudad de México, el viernes 1 de octubre ocurrió un accidente de moto en una de las vías de ese lugar.

Al parecer, la moto no alcanzó a frenar y chocó contra un vehículo que estaba estacionado.



En el siniestro murió una joven llamada Geraldine Mantilla.



Ella era colombiana.



Ruth, madre de la fallecida, está pidiendo ayuda con el fin de repatriar el cadáver y poder darle una santa sepultura en su país natal.

La joven viajó a México a formarse en Derecho

Con esta foto se busca reunir fondos para repatriar el cuerpo de Geraldine. Foto: Instagram: @daniela225m

Geraldine quería estudiar Derecho. Quería convertirse en abogada.



Hace tres años decidió cimentar lo que sería un camino profesional: viajó a México a estudiar.



Ruth Mantilla, mamá de la futura abogada, vivía desde hace trece años en el país norteamericano. Allá la recibió y vivieron juntas durante todo ese tiempo mientras la joven se preparaba a nivel académico.



Según el relato que Ruth le concedió al medio local ‘Vanguardia’, Geraldine murió por un trauma craneoencefálico ocurrido durante el choque de la moto contra el vehículo.



Con el paso de los días, Ruth se contactó con la embajada de Colombia en México para iniciar los trámites de repatriación del cuerpo de Geraldine. Quieren llevarla hasta Bucaramanga para enterrarla en la zona que la vio nacer.



Los costos, sin embargo, no son tan asequibles.



“Logré contactarme con una funeraria que me cobra 8 mil dólares ($30 millones aproximadamente) por llevarla hasta Colombia. Sin embargo, las amigas de la universidad me ayudaron a conseguir otra que me cobra 16 millones de pesos por la repatriación y un día y medio de funeraria. En Colombia debo pagar 8.5 millones de pesos por las exequias”, aseguró Ruth al citado medio.

Ella enfatizó en que no cuenta con tanto dinero para llevar a cabo la repatriación, por ello ha acudido a diversas instancias para reunir los montos correspondientes.



Ruth ha recibido apoyo tanto de sus familiares y amigos en Colombia como de sus conocidos y los de su hija en México.



“El consulado es muy importante tenerlo a la mano. A mí me ha servido mucho, en otras situaciones he sentido su apoyo, pero en esta ocasión a uno le toca hacer el esfuerzo de conseguir el dinero y hacer las cosas por cuenta propia, pues no me parece justo que su cuerpo tenga que permanecer varios días esperando”, afirmó.



Vale decir que, en este momento, el cuerpo de Geraldine completa siete días a la espera de su traslado para Colombia.



Ruth facilitó una cuenta desde la cual es posible aportar ‘un granito de arena’ para el descanso eterno de Geraldine en tierra colombiana: se puede consignar en la cuenta de ahorros Bancolombia 796-140363-41, a nombre de Ruth Mantilla.



A ello se le suma el apoyo por medio de redes sociales. Se conoció que Karen Blanco, prima de Geraldine, difundió una imagen en su cuenta de Instagram con la información correspondiente para la ayuda, esta vez desde una cuenta de Nequi en Colombia.

“Yo ya no tengo nada que hacer en este país, me quitaron lo único que tenía. Me regreso a Colombia con mi hija, pero no voy a descansar hasta encontrar al culpable de lo que le pasó”, concluyó Ruth en ‘Vanguardia’.

Vale decir que el caso del accidente de Geraldine aún es investigado por las autoridades mexicanas debido a un cruce de versiones que podría cambiar el rumbo de la conclusión del siniestro vial.

